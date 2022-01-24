'Поможет Шевченко восстановиться': известный украинский вратарь оценил возможный приход тренера в сборную Польши

Работа со сборной Польши могла бы помочь Андрею Шевченко подправить пошатнувшееся реноме после неудачного периода в итальянском "Дженоа" и вернуть доверие болельщиков. Так считает бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов.

В разговоре с OBOZREVATEL футбольный эксперт отметил, что украинскому специалисту есть, что дать полякам, которые, располагая таким талантливым нападающим, как Роберт Левандовски, мечтают о больших победах. Но на Евро-2020 не смогли даже выйти из группы.

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"Андрей Шевченко успешно проявил себя в роли тренера сборной Украины, команда показала себя на Евро-2020, хотя я считаю, что были недочеты и можно было там сыграть лучше.

Сборная Польши для него хороший вариант. Это даст Шевченко возможность подправить пошатнувшееся после "Дженоа" реноме. И в целом это может помочь ему немножко восстановиться после досадной неудачи в Италии", – считает Худжамов.

К сожалению, болельщики, по словам эксперта, не очень хорошо понимают разницу между работой в сборной и в клубе, и некоторые приняли в штыки Шевченко после работы в "Дженоа": "Но, как мне кажется, тут надо понимать ситуацию изнутри. Не так все просто было у него в Италии. Но Шевченко специалист неплохой и у него хороший штаб".

Тем временем, по информации pilkanozna.pl, в новый штаб Шевченко должны войти два польских специалиста – бывший вратарь сборной, "Реала" и "Ливерпуля" Ежи Дудек и бывший защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек. Останутся ли рядом с Шевченко его итальянские ассистенты, в частности Мауро Тассотти, пока неизвестно.

"Без своей прежней команды Шевченко в сборной Польши, конечно, будет тяжелее. Потому что они многое определяли в игре и многое ему давали. Они разрабатывали стратегию под противника, просматривали кандидатов в сборную. Но Шевченко никогда не боялся вызовов", – отмечает Худжамов.

Также мы поинтересовались у вратаря, что может дать украинский специалист сборной Польши, которая на протяжении последнего десятилетия располагает качественными исполнителями, но не выиграла никаких трофеев.

"Думаю, что Шевченко поможет сборной Польши сделать последний шаг, которого ей не хватает, чтобы показать, что это реально хорошее поколение футболистов. И поможет наконец-то продемонстрировать, что польские клубы не зря проделали такую работу по воспитанию игроков.

Вместе они смогут сделать следующий шаг к более высоким местам и наградам", – считает Худжамов.

Также эксперт считает, что в мотивационном плане сильно много говорить украинцу не придется, потому что в футболе нет тех, кто не знает, кто такой Шевченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СМИ назвали зарплату Шевченко в сборной Польши. Планируется, что презентация нового наставника состоится 31 января.

В случае назначения Шевченко его первым официальным поединком во главе поляков станет стыковой матч с Россией за выход на чемпионат мира в Катаре. Он запланирован на 24 марта.