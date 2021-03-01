Полиция провела обыски в офисе "Барселоны" и арестовала экс-президента клуба

В понедельник, 1 марта, каталонская полиция провела обыски в офисе "Барселоны", после чего арестовала бывшего президента клуба Хосепа Бартомеу, его советника и двух директоров.

Как сообщает издание AS, правоохранительные органы продолжили расследовать дело так называемого Барсагейта и нашли улики, которые указывают на генерального директора команды Оскара Грау и директора по юридическим вопросам Романа Гомеса Понти.

Их удерживают в одном месте и готовят к даче показаний. Ожидается, что после этого их выпустят на свободу.

Напомним, что в феврале 2020 года стало известно, что Бартомеу нанял маркетинговую компанию I3 Ventures, задачей которой была поддержка экс-президента "Барселоны" и совета директоров в социальных сетях и критика и дискредитация его оппонентов, в частности главных звезд команды Лионеля Месси и Жерара Пике.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее каталонский клуб объявил о наличии долгов, сумма которых превышает миллиард евро.