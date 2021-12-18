"Покуривал эту х*рню": Сабо рассказал о том, как спас Шевченко

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что он является тем, кто спас Шевченко и сделал сделал из никому неизвестного Андрюши звезду футбола мировой величины. В интервью Fanday, 81-летний Йожеф Йожефович признался, что вся карьера тогда еще молодого форварда едва не пошла под откос из-за связей с плохой компанией.

По словам Сабо, у Шевченко был момент, когда он мог просто пропасть. Но наставник все равно доверял место в основном составе.

"Как-то приехал я на тренировку Динамо пораньше. Подошел ко мне врач и говорит: "Йожеф Йожефович, у Шевченко опять высокое давление – 180 на 150 Потом мы начали копать и выяснили, что Андрей попал в плохую компанию. Он покуривал всю эту х*рню. Еще и баба была у Шевченко лет на 15 старше. Все силы отдавал", – рассказал Йожеф Йожефович.

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Сабо сразу пошел к Григорию Михайловичу и Игорю Михайловичу Суркисам.

"Говорю: "Выручайте! Шевченко связался с какими-то ребятами. Пропадет". Они молодцы, сразу отреагировали", – добавил экс-тренер.

Сабо уверен, что именно после этого Шевченко стал на ноги и превратился в того, кого все мы теперь знаем.

"Его отец как-то сказал: "Андрюша, ты Сабо должен поставить памятник при жизни"", подытожил Сабо.

Напомним, что Андрей с 1993 по 1999 года сыграл в столичной команде 117 поединков, в которых забил 60 голов. В 2009 он вновь вернулся в "Динамо" (55 игр /23 гола).

7 ноября стал главным тренером итальянского "Дженоа".

Неделю назад вместе с клубом добыл первую победу за 6 матчей.