Погибшими от обстрела оккупантов оказались жена и дочь футбольного врача из Херсона

Погибшими в результате обстрела Херсона оккупационными войсками Российской Федерации, оказались жена и дочь спортивного врача и физиотерапевта Владимира Дудки, работавшего в таких футбольных клубах, как МФК "Кристалл" Херсон, "Таврия" Симферополь, "Энергия" Новая Каховка. Две женщины 48 и 28 лет 15 апреля получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью (Фото 18+)..

Видео дня

Снаряды российских террористов попали на территорию вблизи учебного заведения в Таврийском микрорайоне.

Херсонская областная ассоциация пообещала финансовую помощь Владимиру Дудке. Также поддержать Владимира, в один момент лишившегося семьи, может каждый неравнодушный. Номер карточки Приватбанка 5168 7451 1561 2308 (Дудка В.В.).

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля захватчики из артиллерии ударили по парку в Херсону, вследствие чего погиб мужчина.