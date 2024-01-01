В Киеве выросло количество погибших после атаки оккупантов 29 декабря: из-под завалов достали еще четыре тела

Спасатели обнаружили тела еще четырех человек на месте ракетного удара в Киеве 29 декабря. Общее количество жертв российского теракта выросло до 27 человек.

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Также 30 человек получили ранения. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

На месте разрушений продолжается поисково-спасательная операция. Также в городской администрации напомнили, что 1 января в столице официально объявлен День траура.

"Спасатели обнаружили еще 4 тела погибших из-под завалов. Общее количество погибших уже – 27. Пострадавших – 30 человек. Поисково-спасательная операция продолжается", – говорится в сообщении.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что российская атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей.

Напомним, страна-террорист РФ в ночь с 28 на 29 декабря атаковала Киев несколькими десятками ракет разного типа. В небе над столицей силами ПВО все воздушные цели были уничтожены, однако, к сожалению, в городе есть разрушения и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате ракетной атаки ночью с 28 на 29 декабря в Киевской области были ранены мужчины и повреждены жилые дома. По этому факту возбуждено уголовное производство.

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