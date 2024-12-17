'Подтверждаю. Стало полным шоком': Мудрик отреагировал на допинговый скандал

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик подтвердил, что сдал положительный тест на наличие в организме запрещенных вещества. 23-летний вингер лондонского "Челси" отметил, что ситуация стала для него шокирующей, ведь он никогда не принимал допинг.

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Об этом Мудрик написал на своей странице в социальной сети Instagram. Наш соотечественник добавил, что сейчас сотрудничает со всеми организациями, которые рассматривают его дело, а также пытается выяснить, как именно допинг мог оказаться в его организме.

"Подтверждаю, что меня уведомили, что в образце, который я предоставил Футбольной ассоциации, содержалось запрещенное вещество. Это стало полным шоком, так как я никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества и не нарушал никаких правил. Я тесно сотрудничаю со своей командой над выяснением того, как это могло произойти. Я знаю, что не совершал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле", – заявил украинец.

Официальный сайт "Челси" также выпустил короткое коммюнике, в котором "синие" выразили поддержку игроку: "Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что привело к негативным результатам анализа".

По данным СМИ, Мудрик сдал положительный допинг-тест в конце октября. После этого он успел провести два матча за сборную Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, какое именно вещество было обнаружено в пробе Михаила Мудрика, – этот вид допинга популярен в России.

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