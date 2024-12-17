Футболист сборной Украины Мудрик попался на допинге – СМИ

Футболист сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик подозревается в применении запрещенных веществ. 23-летний левый вингер сдал положительный допинг тест после одного из матчей в конце октября, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба.

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Об этом информирует портал ua.tribuna.com. По его данным, запрещенное вещество было обнаружено в пробе "А" и от игрока уже поступил запрос на вскрытие пробы "В". При этом неизвестно, что именно обнаружили в анализах нашего соотечественника и как допинг мог попасть в его организм.

Как пишет сайт UA-Football, Мудрик грозит дисквалификация сроком до четырех лет, если вина футболиста будет доказана. Недавно подобное наказание получил чемпион мира-2018 Поль Погба. При этом француз подал иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) и добился сокращения отстранения до 18 месяцев.

Последний раз Мудрик выходил на поле 28 ноября в матче Лиги конференций, а в заявку на игру "Челси" попадал 1 декабря. После этого в клубе объявили, что украинец простудился.

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