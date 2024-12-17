Популярный в России: СМИ выяснили, какой допинг нашли у Мудрика

Футболист сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик, вероятнее всего, подозревается в употреблении милдроната (мельдония). Именно это запрещенное вещество, которое с 2014 года стало невероятно популярным в России, обнаружили в пробе нашего соотечественника.

Видео дня

Такими данными располагает проект ТаТоТаке. Мельдоний получил особую известность после того, как летом 2016 года на его употреблении попалась российская звезда мирового тенниса Мария Шарапова. Она была дисквалифицирована на 15 месяцев.

Считается, что употребление мельдония помогает спортсменам выдерживать нагрузки, экономно использовать кислород, быстрее восстанавливаться и сохранять энергию. Однако эффект от применения этого препарата оспаривается многими врачами.

Новость дополняется...