Поддерживал соотечественников, уехавших играть в РФ, я же нормальный человек, – украинский футболист

Украинский полузащитник "Оренбурга" Александр Нойок считает, что нет ничего плохого в том, что он и некоторые другие наши соотечественники выступают за российские клубы.

В интервью изданию Sport24.ru он заявил, что никто из них не виновен в каких-либо преступлениях, и отметил, что многие, переехав в РФ, помогают Украине.

"Я шесть последних лет провел в Беларуси, и в Украине обо мне никто не вспоминал. Теперь решил пойти на повышение – туда, куда позвали. Я же никому ничего плохого не сделал. Поддерживал украинцев, уехавших играть в Россию до меня, я же нормальный человек. Это просто футболисты, которые уехали играть в футбол. Они же ничего не украли, никого не убили. К тому же, я лично знаю, что многие из них помогают семьям, больницам в Украине. Но люди видят только плохое – я такой подход не понимаю", – поделился своим мнением Нойок.

Александр является воспитанником "Шахтера". В Украине он защищал цвета донецкого "Металлурга" и "Металлиста", а в 2016-м переехал в Беларусь, где играл за минское и брестское "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой 2021 года украинец стал футболистом "Оренбурга".