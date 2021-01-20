Экс-футболист сборной Украины перешел в российский клуб из второй лиги

Украинский полузащитник Александр Нойок официально подписал контракт с "Оренбургом", который идет на третьем месте в Футбольной национальной лиге (второй по силе лиге России).

"Рад быть частью ФК "Оренбург". Спасибо за новый вызов, вперёд к самым высоким целям", – прокомментировал трансфер в своем Instagram 28-летний уроженец Херсона.

С 2018 года Александр выступал в Беларуси за "Динамо" Брест. В прошедшем сезоне сыграл в 22 поединках белорусского первенства, в которых отметился двумя забитыми мячами. С 2007 по 2013 Нойок сыграл за сборные Украины разных возрастов 75 матчей, в которых забил 7 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация, что Нойок перед переходом в клуб из Оренбурга сменит украинское гражданство на белорусское.

Напомним, что в июле Александр был госпитализирован с пневмонией, которая развилась на фоне COVID-19.