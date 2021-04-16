Підтримував співвітчизників, які поїхали грати в РФ, я ж нормальна людина, – український футболіст

Український півзахисник "Оренбурга" Олександр Нойок вважає, що немає нічого поганого в тому, що він та деякі інші наші співвітчизники виступають за російські клуби.

В інтерв'ю виданню Sport24.ru він заявив, що ніхто з них не винен у будь-яких злочинах, і відзначив, що багато хто, переїхавши в РФ, допомагає Україні.

"Я шість останніх років провів у Білорусі, і в Україні про мене ніхто не згадував. Тепер вирішив піти на підвищення – туди, куди покликали. Я ж нікому нічого поганого не зробив. Підтримував українців, які виїхали грати в Росію до мене, я ж нормальна людина. Це просто футболісти, які поїхали грати в футбол. Вони ж нічого не вкрали, нікого не вбили. До того ж, я особисто знаю, що багато хто з них допомагає сім'ям, лікарням в Україні. Але люди бачать тільки погане – я такий підхід не розумію", – поділився своєю думкою Нойок.

Олександр є вихованцем "Шахтаря". В Україні він захищав кольори донецького "Металурга" і "Металіста", а в 2016-му переїхав до Білорусі, де грав за мінське і брестське "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку 2021 року українець став футболістом "Оренбурга".