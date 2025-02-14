Эффект Трампа? Как и зачем УЕФА продает США Лигу чемпионов

Главный финал клубного футбола может переехать за океан! А может, и еще несколько матчей. УЕФА в шаге от того, чтобы отправить Лигу чемпионов в Соединенные Штаты и, похоже, совсем не беспокоится о фанатах. OBOZ.UA разбирается в вопросе и рассказывает, чем грозит европейскому футболу потеря ЛЧ.

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О чем договаривается УЕФА с американской компанией?

Идея привезти большой футбол в США не нова. Показать американскому зрителю именно футбол, а не соккер – кто только не хотел этого сделать. И, похоже, мы как никогда близки к потере части Лиги чемпионов. Сразу несколько крупных европейских изданий (в том числе The Independent и Sky Sports) пишут, что уже в ближайшие годы УЕФА перенесет ЛЧ в Штаты. Активная фаза переговоров идет с Relevent Sports. Это американская спортивная организация, владелец Клубного Чемпионата мира. На их счету еще организация Эль-Классико на территории США и женских футбольных турниров.

Следовательно, завершится эксклюзивное 30-летнее соглашение со швейцарским агентством TEAM Marketing - именно оно занималось организацией и проведением европейских клубных турниров. СМИ пишут, что Штаты заберут глобальные коммерческие права. Пока такие типы матчей ЛЧ заблокированы ФИФА, но факт переговоров и приближения новой реальности официально подтвержден представителями самой УЕФА:

"Совет UC3, совместный проект между УЕФА и Европейской ассоциацией клубов, согласился начать эксклюзивный период переговоров с Relevent Sports по глобальным коммерческим правам на мужские клубные соревнования УЕФА на период до 2027-2033 года". - Заявление УЕФА

США украдут главный европейский финал

Лига чемпионов будет доигрываться в Штатах. Это предварительная информация о сделке. Больше деталей обещают на следующий четверг, но уже понятно, что США заберут себе право на проведение наиболее медийного и прибыльного матча всего турнира. Но игр может быть и больше, если добавят пункт о проведении Финала четырех.

С УЕФА всё понятно – это даст им деньги. Но где же здесь о фанатах? Билеты на финал ЛЧ никогда не были дешевыми, хотя на такой праздник фанаты всегда найдут деньги. Вот только нужно учесть, что в Мюнхен из условного Ливерпуля самый дешевый билет на самолет будет стоить 200 долларов. А вот чтобы добраться из Мерсисайда в Нью-Йорк, где находится крупнейший американский стадион "Метлайф", нужно выложить уже 480 вечнозеленых. Не говоря о стоимости жилья и других сопутствующих расходах одного из самых дорогих городов мира.

А еще нужно обратить внимание на то, что большие клубы прямо сейчас на грани вылета. Новый формат ЛЧ кардинально изменил расклады и дал путь в плей-офф тем, кого не все знают за пределами европейского континента. Есть еще зона стыков, в которой среди 16 команд сразу 10 представителей топ-5 лиг Европы. Из них трое выигрывали ЛЧ в последние 10 лет (с учетом многократных сливочных триумфов). Но посмотрите внимательнее: "Реал" в шаге от того, чтобы выбросить "Манчестер Сити"; "Бавария" едва одолела "Селтик" на его поле; "Фейенорд" победил "Милан". Гранды еще не гарантировали себе участие в основной части Лиги чемпионов. И тенденция будет сохраняться, ведь матчей будет только больше.

Не менее важно, в какой период будет проходить финал. По регламенту время начала установлено на 21:00 СЕТ (22:00 по Киеву). Но разница с тем же Нью-Йорком составляет 6 часов (7 для украинской столицы). Чтобы посмотреть игру в то же время, стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 по времени NY. Проводить такой помпезный матч днем будет неправильно с точки зрения шоу, поэтому его следует переносить на американский вечер. А это уже глубокая ночь в Европе. Главный футбольный поединок другого континента, сыгранный так далеко, еще и так поздно. Для кого он тогда играется?

Как это будет выглядеть? Показали Испания и Италия

Суперкубок Испании и Италии проходит в несколько игр. Все это – требование Саудовской Аравии, ставшей хозяином обоих турниров. Итальянцы начали там играть с 2018-го, испанцы – с 2021-го. Просто одного матча недостаточно: организаторы заявили, что должен быть формат четырех. И если пиренейцы сразу пошли на расширенный формат, представители Серии А впервые сыграли так только в прошлом году. Переманили их деньгами: федерации получают по 40 и 23 миллиона евро ежегодно. Это один из вариантов того, как может проходить финал: США, вероятно, будут просить о Финале четырех, потому что забирать только один матч будет банально дешево. 4 топовых европейских клуба принесут больше денег.

Есть ли кто против?

Быстрого возмущения как против Суперлиги не произошло - информация появилась в четверг и клубы пока ждут деталей, как это было с турниром Переса. Чеферин, президент УЕФА, еще много лет назад говорил, что проведение финалов ЛЧ в Стамбуле и Мюнхене было согласовано заранее. А в последующие годы – "Все возможно". Единственный, кто сейчас дал какой-то комментарий – Саймон Джордан, ведущий Talksport. По его словам, это будет начало больших перемен в европейском футболе. Но они положительные: зрелище увидит весь мир, и поэтому нужно провести лигочемпионовский матч в Америке. Лишь бы это не влияло на розыгрыш в английской Премьер-лиге.

Перенос финала Лиги чемпионов в США может стать важным шагом в коммерциализации и глобализации европейского футбола. Безусловно, это новый рынок и инвестиции, а также прибыль самим американцам, в чем заинтересован президент Дональд Трамп. Но вопрос уважения к клубам и фанатам открыт: зачем толкать главный матч Европы на другой континент, где хватает своих видов спорта и даже Супербоула? Перед кардинальными изменениями по ключевым матчам ЛЧ, ждем детали от УЕФА в следующий четверг.