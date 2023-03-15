Под Бахмутом погиб одесский футболист и отец двоих детей

15 марта в Одесской области попрощались с украинским защитником и местным футболистом Романом Скрипнюком. 30-летний спортсмен погиб в марте в боях под Бахмутом.

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Роман Скрипнюк родился 8 октября 1992 года в селе Молодежное, которое находится в 5 км от Черноморска. С детства занимался спортом, был воспитанником местного футбольного клуба "Бастион", который соревновался во Второй лиге чемпионата Украины.

В юношеские годы Скрипнюк участвовал как в чемпионатах Одесской области, так и во всеукраинских турнирах. После этого прошел срочную службу в армии. Вернувшись домой после службы, Роман продолжал защищать цвета местных футбольных клубов. Принимал участие в чемпионатах Черноморска и Одессы, первенстве Одесской области и районных соревнованиях.

За минувшие годы Скрипнюк успел поиграть за целый ряд команд с юга Украины. Это ФК "Черноморск", "Затока" (Белгород-Днестровский), "Трофимовец" (Молодежное), "Интер" (Малая Долина), "Люксор" (Барабой), "Efes" (Черноморск).

Последним клубом Романа был ФК ТБТ (ТрансБалкТерминал) – лидер открытого чемпионата Черноморска по футзалу сезона-2022/23.

Роман же не мог сидеть дома, когда началось полномасштабное вторжение России, поскольку имел опыт службы в армии. С первого дня войны футболист пошел добровольцем на фронт. За минувший год выполнял самые сложные задачи. Но в марте 2023-го Скрипнюк принял свой последний бой в Донецкой области. Спортсмен погиб "в аду на земле", как называют сейчас город Бахмут.

Прощание со Скрипнюком состоялось 15 марта в Свято-Николаевском храме города Черноморск. А похоронили павшего героя в его родном Молодежном.

У Романа осталась семья – жена Ольга и двое детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что легкоатлет из Киева и единственный сын погиб в бою с оккупантами под Бахмутом.

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