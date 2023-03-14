''Под Бахмутом его достали'': легкоатлет из Киева и единственный сын погиб в бою с оккупантами

В бою с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский прыгун в высоту Роман Полищук. Киевский легкоатлет добровольно отправился защищать свою землю с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

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"Роман Полищук – прыгун в длину, когда воспитанник Ирины Пустовойт погиб под Бахмутом несколько дней назад. Ужасные потери, мучительные потери. Наша задача их не допускать. Почтим память героя и будем как можно регулярнее донатить ВСУ. Ибо если не они, то никто", – отреагировали на гибель спортсмена в Федерации легкой атлетики Украины.

Роман родился в 1993 году в Киеве, занимался легкой атлетикой, после школы поступил на кафедру экономической и социальной географии КНУ имени Тараса Шевченко, который окончил в 2015 году.

"Ромчик… Так мы всегда называли тебя в группе за твою доброту и искренность!", "Такой добрый и светлый был Рома... вечная память", "Боль и слезы. Скучаем. Спи, казак. Обещаем быть достойными твоего подвига", – писали знакомые Полищука по университету.

Помнят Романа и на его родных Березняках, где Полищук мечтал построить канатную дорогу.

"Вспоминаю, каким Ромчик был артистичным еще со школьных лет. Как-то для юмористического номера в 11 классе мы принесли ему хустку, юбку... Я принесла лапти, которые привязали к ногам красной лентой. Он играл бабушку с клетчатой сумкой, которая наблюдала за красивой девушкой на шпильке, красящейся перед зеркалом на автовокзале, и поочередно наносил себе буряк на щеки и губы бантиком, брови угольками, смотрясь в отражение на подносе. Зал ухахатывался...", – вспомнила Маргарита Моисеева.

Моисеева запомнила Романа милым и улыбчивым мальчиком, который любил заниматься спортом и держать себя в форме.

"Выглянешь в окно, а он с шиной прыгает навприсядки или отжимается в дивной позе на тренажере. Даже нам он делал замечания, как правильно качать ноги. Как же он стремился быть лучшим. Он был лучшим. Это такая редкость сейчас в детях и в мужчинах. Я не представляю, как нужно воспитывать сына, чтобы он был таким, как Рома... Нет слов, чтобы выразить соболезнования маме Светлане", – считает Маргарита.

Роман любил активный отдых и путешествия по Украине – походы с рюкзаком в горы, рафтинг, осмотр пещер. Также увлекался скалолазанием и учил других.

В первые дни полномасштабного вторжения России легкоатлет со своими друзьями добровольно вступил в киевскую Территориальную оборону. "Зато на работу завтра не надо", – шутил Роман, обороняя родную область.

Полищук воевал в 206 батальоне территориальной обороны ВСУ, который входил в 241 бригаду. Прошел бои за Херсонскую и Харьковскую область. Последние месяцы спортсмен с побратимами находится на Бахмутском направлении – в самой горячей точке фронта.

"На войне много рассветов и закатов, в общем много неба", – писал с фронта Роман.

В феврале 2023-го друг Романа отправился в велотур – 1000 км вокруг Руанды, чтобы собрать деньги на БПЛА для разведки батальона, в котором служил легкоатлет. Но 10 марта Полищук погиб в боях под городом-крепостью Бахмутом.

"Друзья, Роман Полищук был для меня больше чем друг, больше чем брат. 23 года верной дружбы. Он был невероятным человеком, те кто его знают – понимают, о чем я сейчас говорю", – написал после гибели спортсмена его друг Андрей Попов.

"С самого начала войны мы вместе пошли на защиту нашей Родины и каждый день добросовестно исполняли все боевые задачи на разных участках фронта, но под Бахутом эти мразоты его достали. Невероятная боль от потери моего друга, от потери такого человека для Украины, у которой было столько планов по восстановлению нашей страны после войны", – отметил Андрей.

Смерть атлета тронула и призера Олимпийских игр в тройном прыжке, депутата ВР Ольгу Саладуху.

"Боль, к которой невозможно привыкнуть и рвущая душу на куски. Враг хочет уничтожить наше будущее, включая будущее украинского спорта. Но мы выдержим, отомстим, победим. Мы восстановим Украину, наши спортсмены и дальше будут одерживать потрясающие победы на мировых аренах. Ради Романа Полищука, ради тысяч других ребят, жизнь которых прервал рашизм", – написала на своей страничке в Facebook Саладуха.

Рома был единственным ребенком. У него осталась мама Светлана и любимая девушка Полина – тренер по стретчингу и художница.

"Ты мое сердечко, мой котик, мой любимый! Я не верю, что пишу такое. Как я тебя безгранично люблю. 10 марта навсегда станет для меня днем, когда я потеряла все. Ты – моя родственная душа, мой герой, самый смелый человек, боец. Ты отдал свою жизнь за нас. Я не знаю, как буду жить без тебя, мой котик, потому что свое сердце я отдала тебе. Ты всегда будешь со мной, и я сделаю все, чтобы твоя память жила! Хотела бы я обнять тебя еще раз… Покойся с миром!", – написала в своем Instagram разбитая Полина.

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