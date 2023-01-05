''Шахтеру'' отказались платить рекордную сумму за футболиста сборной Украины

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" не собирается платить рекордную сумму в 88 млн фунтов (100 млн евро) за форварда донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика, сообщает Football London. По информации СМИ, эта сумма гораздо выше той, что готовы заплатить "канониры". В английской команде считают Мудрика слишком неопытным для такой цены.

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В том случае, если переговоры "Арсенала" с "Шахтером" зайдут в тупик, то лондонский клуб попытается приобрести 25-летнего хавбека "Брайтона" и сборной Японии Каору Митомы.

На данный момент самое дорогое приобретение в своей истории "Арсенала" сделал в 2019 году, купив за 72 млн фунтов полузащитника Николя Пепе.

Информацию о том, что 100 млн евро является нереальной суммой подтверждает и журналист Бен Джейкобс. По информации Джейкосба "Арсенал" не собирается участвовать в аукционе, если в борьбу Мудрика вступит "Челси".

"Это очень нетипичные переговоры. Заключение сделки с "Шахтером" требует знания местных условий и посредников. "Челси" умеет вести переговоры и выкладывать карты на стол. И в интересах "Шахтера" быть замеченным на "Стэмфорд Бридж". Проходит много игр", – написал Джейкобс у себя в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января "Шахтер" поставил ультиматум, отказавшись продавать Мудрика за 62 миллионов фунтов стерлингов (70,5 миллионов евро).

Ранее лондонский клуб сделал предложение в размере около 55 миллионов фунтов стерлингов (62,5 миллиона евро). Оба варианта украинской командой были отвергнуты.

7 декабря Михаил Мудрик вышел на первое место в списке самых дорогих футболистов Украины. 21-летнего хавбека оценивают в 40 млн евро, что на 25 млн евро дороже, чем раньше.

Михаил за первую команду "Шахтера" выступает с 2018 года. За это время провел 44 матча во всех турнирах. Отметился 12 забитыми мячами и сделал 17 передач. Из них 10 голов (и 8 передач) было забито в текущем сезоне.

В ноябре генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб собирается продать Михаила не меньше, чем за 100 миллионов евро.

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