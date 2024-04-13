Почему 'Жирона' провалила сверхважный матч Ла Лиги против 'Атлетико' с голом Довбика: тактический разбор матча

В матче 31 тура испанской Ла Лиги встречались главные претенденты на медали чемпионата и Лигу Чемпионов. И, несмотря на яркую вывеску, "Атлетико" удалось переиграть когда-то сенсационную "Жирону". Как точечные сломы Симеоне и характер команды изменили ход матча на 180 градусов? Чего не хватило жиронцам? OBOZ.UA разобрал эту встречу до косточек.

Составь с амбициозной заявкой на победу

Игра еще до своего начала насобирала кучу интриг. Хозяевам нужно было уничтожить воспоминания прошлого провала и сохранить преимущество над "Атлетиком". Для этого выходили Гризманн, Коке, Эрмосо, Молина и Ньигес. Гости должны были удержать близость к "Барселоне" и наконец выиграть на выезде. Мичел доверил старт Гарсии, Эррере, Блинду, Коуту и Савио. Не было Цыганкова, но Довбик играл с первых минут.

Первый тайм: компактность "Жироны" против бесконечных попыток "Атлетико"

Никто не ожидал от ответной игры такого же безумия, как в предыдущей встрече. "Жирона" устала, "Атлетико" перестраивается. Но произошло иначе – Довбик тогда не забивал, сейчас же с его легкой ноги началась феерия роскошного матча. Матрасники зачем-то собрались на правом фланге обороны и забыли о левом, где мяч легко получил Коуту и прострелил на Артема, который не промахнулся с нескольких метров. Мадридцы выбрали схему на 3 центрбека, не сработавшую в первой же атаке: за 10 минут случился гол в их ворота и еще 2 момента были очень опасны.

Первый удар от хозяев случился только на 12-й минуте, да и тот мимо ворот. Все потому, что "Жирона" соединила красивую игру в быстрый пас с плотной защитой. После результативной ошибки Рикельме, испанца отправили в зону атаки, на позиции его сменил Мандава. Но все равно нужно было закрывать опасные фланги, поэтому "Атлети" полностью отказались от центра поля. Лишь иногда там, чисто для отметки, появлялся Коке. Каталонцы чаще развивали атаки бровкой, чтобы потом навесом найти ногу или голову Довбика.

Схема 5-4-1 требовала чрезвычайной организованности, и у "Жироны", до определенного момента, проблем с этим не было. Особенно заметно это по выпадам Гризманна: француз как ни старался, не мог зацепиться за мяч несмотря на значительное количество ударов. Немного прибавило уверенности пенальти, хотя и там голкипер почти потянул.

Под конец тайма подопечные Мичела поняли, что нужно погасить пыл соперника и закрылись очень низко. Агрессивность "Атлетико" угрожала травмами, ведь во время одного из жестких отборов сломали Савио - только чудом у гостей прошло без замены. А вот у хозяев травмировался Сауль, из-за чего пришлось полузащитника снимать и перестраивать план игры. Вместо него вышел Мората - и какой же гол он организовал! Игра до конца даже после потери мяча - одна из визиток Альваро, а роскошная подача на Корреа финализовала момент. Свисток на перерыв подсуммировал революцию в первом тайме, где "Жирона" удовлетворилась всего одним моментом, а их соперникам удалось сламать ход игры и продавить девять каталонцев в защите.

Второй тайм. Старые-новые проблемы "Жироны" снова сливают игру

Второй тайм оказался кардинально другим и начался он с еще более мощного характера "Атлетико": стало больше жестких стыков. Это ощутимо, когда Коке так врезался в Коуту, что поэтому понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Проявился характер и когда за дело в поле взялся Гризманн: поймав отскок от защитника, Антуан в одно касание пробил по воротам так, что едва не сломал перекладину. Операторы после 3:1 поймали грустное лицо Довбика: автор единственного гола "Жироны" больше не получал забросов и за весь матч мы его больше не видели. В то время как Гризманн выстрелил дублем, Артем лишь не попал в ворота в идентичном моменте.

"Атлетико" очень равномерно заполнило весь газон своим присутствием. "Жирона" же все больше прижималась к своим воротам, изредка выбегая правым флангом в контратаки. Во главу угла вышли и индивидуальные ошибки, особенно Гутьерреса, фланг которого мадридцы перегрузили настолько, что Эррере приходилось отходить назад и страховать все более частые провалы. Впереди было еще труднее: то ли Облак суперово закрывал ворота, то ли сами не реализовывали моменты (три убийственных ситуации за второй тайм). И это одна из давних проблем каталонцев, как было и в матче против "Реала": сверхответственную встречу жиронцы провалили из-за редких моментов без завершения. Тогда не удалось избежать разгрома, сейчас же - не удалось поймать что-то большее, чем все те же короткие передачи.

Уверенность каталонцев медленно таяла с каждой контратакой "Атлети" и каждым новым сейвом голкипера соперника. Кульминацией стал прессинг красных на 70-й минуте, когда 5 матрасников зажали игроков обороны. Вместо выноса голкипер Гассанига решил дать на защитника под давлением. Но позади был Молина, который дожал, отобрал мяч и, как в футбольном симуляторе, решил пробивать на силу. С десятка метров можно было ставить точку, но латераль не попал в створ. Смеялись все: зрители, комментаторы, одноклубники, даже Симеоне. А вот Мичелу было не до смеха - инициатива перешла к сопернику, а его команда до конца тайма не предприняла ни единого действия, чтобы вернуть контроль. Не в их пользу играла и усталость: игроки под финиш начали падать на газон без сил. Интенсивный сезон выдержать им не удалось.

3:1 - организованная и очень нужная победа "Атлетико". "Жирона" не выигрывает на выезде уже 3 месяца. Забив гол на старте, команда испортила множество возможностей хотя бы на ничью. Это потеря клубом украинца очень важных очков - при таком развитии событий, "Атлетико" и "Атлетик" могут сместить каталонцев даже из зоны Лиги Чемпионов.