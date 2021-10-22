Почему в СССР запрещали женский футбол и как отличилась Украина

Женскому футболу в СССР приходилось очень тяжело. Его запрещали и высмеивали. Спорт для правящей коммунистической партии был, прежде всего, методом политической борьбы и способом доказать превосходство над "загнивающим капитализмом", а поскольку женские чемпионаты Европы не проводились до 1984 года, то и воспитывать футболисток никто не хотел.

OBOZREVATEL собрал самые интересные факты про возрождение женского футбола в Союзе и большом успехе украинского клуба.

Женские команды в СССР существовали даже без помощи государства. И много хороших футболисток одно время было в Украине. В 1972 году в Днепропетровске даже провели Кубок Валентины Терешковой, в котором помимо днепрянок приняли участие футболистки из Москвы, Риги и других украинских городов.

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Женские соревнования на стадионе "Торпедо" вызвали огромный ажиотаж. Арена на 10 000 зрителей на матче местных "Днепра" и "Метеора" была забита. Но после игры один из рабочих "Азовкабель" направил письмо с жалобой на женский футбол в медицинский журнал "Здоровье" с заголовком "Женщина на футбольном поле? Противоестественно!"

Рабочему не понравился внешний вид футболисток. Мол, у одной коса болтается, а вторая "носится по полю лохматая, как ведьма". Также он переживал, что после таких нагрузок, падений и попадания мяча в нижнюю часть живота спортсменки не смогут иметь детей. В общем, женский футбол – не спорт, а издевательство над организмом.

И на его письмо откликнулась глава Федерации спортивной медицины СССР, доктор наук Нина Граевская, которая заявила, что развивать женский футбол нецелесообразно. Ведь, по ее мнению, он негативно сказывается не только на нервной системе девушек, но и несет опасность для всего их организма. А через месяц Госкомитет СССР по спорту и вовсе запретил женский футбол и еще ряд видов спорта, включая бокс, так как они наносят вред женскому здоровью.

И только в 80-х, когда женский футбол добился статуса официального вида спорта и впереди замаячили чемпионаты Европы и Олимпийские игры, в Союзе начали шевелиться. Стране срочно понадобилась сборная, вот только собирать ее было не из кого. Поэтому футболисток решили делать из представительниц других видов спорта – легкой атлетики, хоккея на траве.

Только никто не хотел тренировать девушек, понимая всю сложность работы. Согласился только Олег Лашин. "Я ездил по всему Союзу, где проходили женские турниры, и собирал сначала тех, кто уже как-то умел обращаться с мячом. Сначала осваивали технику, потом работали над тактикой — я их буквально за руку водил, показывал, где нужно быть при обороне, где при атаке. Ругать их бесполезно. Нужно объяснять, как и что", – рассказывал Лапшин daily.afisha.

Наслышанная о создании сборной в СССР журналистка из Чехословакии Ольга Чемракова пригласила советских девушек на кубок местного журнала "Млады свет". Но вместо этого издание "Собеседник" организовало собственный турнир, который стал прототипом чемпионата Союза среди женщин.

Дебютное первенство прошло в 1990 году, а чемпионом Союза стал украинский клуб "Нива" (Барышевка) из Киевской области. Большинство девушек были оформлены на фабрике с зарплатой в районе 120 рублей, а за победу на поле получали порядка 50 рублей.

Собственная команда была тогда у киевского "Динамо", не остался без женского футбола и Донецк.

Первое время девушки приходили на тренировки после работы. А многие трудились на заводах, фабриках. Ни о каких профессиональных контрактах не могло быть и речи. Как вспоминали потом девушки, за победу могли заплатить – до пяти долларов. А случалось, что у некоторых команд не было денег на выездной матч, и девушкам приходилось платить за право играть в футбол из своего кармана.

Бывший игрок сборной СССР уроженка Чернигова Наталия Авдонченко рассказала, что практически у всех футболисток были короткие стрижки. "Кто-то пальму завяжет. Макияж обычно никто не накладывал, разве что ресницы накрасят и губы. Была такая тушь "Нива" — плюнешь в коробку и красишь. Когда шел дождь — не красились.

Футболки были широкие, бегали в этой форме, как шкафы. Красивую форму и трусы adidas видели только в сборной", – цитирует Наталью daily.afisha.

Официально сборная СССР была создана в 1990 году под руководством Лапшина, но уже через год развалилась вместе с Союзом. Хотя за это время успела провести 46 матчей, выиграв всего 11 из них.