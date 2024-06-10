'Почему она несерьезная?' Реброва возмутили заявлением перед матчем с Молдовой

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров категорически не согласился с утверждением о слабость последнего спарринг-партнера его команды перед стартом на Евро-2024 – Молдовы. Наставник "сине-желтых" напомнил об успехах соперников в отборочном турнире к континентальному первенству.

Об этом Ребров заявил на пресс-конференции в Кишиневе. Тренер украинцев поспорил с одним из журналистов, отвечая на вопрос об уровне молдавской команды, напомнив, что эта команда до последнего претендовала на выход из группы и взяли четыре очка в поединках против Польши.

"Почему с Молдовой не очень серьезная игра, если Молдова обыграла Польшу? Почему она несерьезная? Как считать? По тому, сколько у Молдовы побед в квалификации? Я считаю, что для нас все матчи важные. Разные соперники, разные манеры игры. Я с большим уважением отношусь к сборной Молдовы. Я пересмотрел много их матчей Я считаю, что это очень крепкая команда. Они заняли четвертое место в отборе, но заслуживали большего. Для нас это будет серьезная игра. Тем более она последняя перед ЧЕ", – сказал Ребров.

Встреча украинцев и молдаван состоится 11 июня. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Молдова – Украина. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

До этого сборная Реброва проиграла команде Польше, а также сыграла вничью с Германией. На групповой стадии Евро-2024 "сине-желтые" сыграют с Румынией, Словакией и Бельгией.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый украинский тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич назвал главную проблему сборной Украины перед Евро-2024.

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