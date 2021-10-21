Почему "Динамо" не заслужило в Барселоне больше, чем 0-1: беззубая атака и уставший Миколенко

После погрома в Баварии (0:5) на выезде от "Барселоны" киевское "Динамо" получило всего один гол, минимально уступив на "Камп Ноу" (0:1) в третьем туре Лиги чемпионов. Но разница в игре и классе команд куда больше, чем показывает счет на табло. Беззубая атака и нерешительность просто не оставили чемпиону Украины шансов на очки в Испании.

OBOZREVATEL собрал семь причин, почему "Динамо" не смогло бы замахнуться в Барселоне даже на ничью.

1. Некоторые эксперты уверены, что с такой "Барселоной" можно играть. Мол, каталонцы проходят перестроечный период и еще учатся жить без Месси. Но как играть? Выживать 90 с хвостиком минут, забаррикадировавшись в своей штрафной, или же рисковать и идти вперед, невзирая на статус соперника.

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Киевляне сегодня очень много сил тратили на оборону, и на атаку просто не оставалось энергии. Хотя нужно отдать должное защитникам "Динамо", которые не посыпались под давлением соперника на старте второго тайма, когда в их штрафной было горячо.

2. Но в Барселоне киевляне не готовы были рисковать ради победы. Многие перспективные контратаки футболисты "Динамо" испортили передачами назад, словно им не хватало смелости довести дело до конца. И обыгрывались с вратарем, когда надо и когда не надо, помогая каталонцам создавать моменты у своих ворот...

3. Мяч у "Динамо" держался только у своей штрафной, максимум на своей половине поля. С таким контролем было крайне трудно доставлять его к воротам "Барселоны" и угрожать Тер Штегену. В результате киевляне не подали ни одного углового и не нанесли ни одного удара в створ, а все три выстрела по воротам были заблокированы. Как итог: до сих пор ни одного забитого мяча на групповой стадии текущей Лиги чемпионов.

4. Пора признать, что Супряга – не второй Шевченко и даже не третий. Вы помните, как Андрей Николаевич громил "Барселону" 24 года назад, трижды расписавшись в чужих воротах на "Камп Ноу"? А Супряге сегодня было тяжело цепляться за мяч и создавать впереди опасные моменты. Не даром же, авторитетный портал Whoscored поставил нападающему самую низкую оценку – 5,8.

5. Трудно не согласиться с Мирчей Луческу, который отметил, что его команде на "Камп Ноу" не хватало агрессии. Футболисты "Барселоны" совершили 18 фолов, не позволяя киевлянам развивать атаки, а "динамовцы" всего 7, что выглядит как-то чересчур уважительно по отношению к сопернику.

6. Не самый лучший матч провели игроки сборной Украины Виталий Миколенко и Виктор Цыганков. Фанаты "Динамо" отмечают, что Миколенко в последнее время какой-то уставший и даже посоветовали ему сходить на рыбалку, чтобы перезагрузиться. А также защитнику нужно улучшать игру на втором этаже.

7. В некоторых моментах "Динамо" повезло, когда тот же Фати или Депай пижонили вместо того, чтобы просто отдать пас на открытого партнера, который находился в более выгодной позиции. Это понимает и тренер "Барселоны" Рональд Куман, который заявил, что такие поединке должны завершаться 3:0 или 4:0: "У нас есть топовые нападающие, которые должны заканчивать такие матчи, как этот".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что соцсети возмутились игрой "Динамо" в матче с "Барселоной".