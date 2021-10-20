'Дворовая пародия': соцсети возмутились игрой 'Динамо' в матче с 'Барселоной'

Поклонники футбола жестко раскритиковали игроков киевского "Динамо" за матч третьего тура Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной". Подопечные Мирчи Луческу проиграли с минимальным счетом на выезде, однако не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

На странице Спорт Обоз в социальной сети Facebook болельщики не стеснялись в выражениях в адрес столичной команды. Фанаты отметили, что "бело-синие" откровенно разочаровали своей боязнью в игре, а также подготовкой к матчу.

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"Это не игра. Это дворовая пародия на "Динамо", "Динамо", конечно, в атаке беззубое: ни ударить, ни прострелить. Полный ноль", "Противно смотреть", "Такого футбола я не видел 55 лет", "В принципе, стоило этого ожидать", "Разве можно это назвать игрой? Какой-то ужас", "Никакие, только со "Львовом" могут играть", "Чем они занимаются на тренировках? Паса нет, отбой мяча или назад", "Что это было? Я даже не понял, был ли вратарь у "Барселоны", – пишут пользователи соцсети в комментариях под новостью о матче.

Напомним, "Динамо" минимально проиграло "Барселоне" на выезде и опустилось на последнее место в турнирной таблице группы Е.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о боязни футболистов команды перед "Барселоной".