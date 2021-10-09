Победа Украины и 5:0 от Англии: результаты отбора ЧМ-2022 9 октября

В субботу, 9 октября, в Европе были сыграны очередные матчи отбора на чемпионат мира по футболу-2022. Поединки состоялись в группах А, С, D, F и I.

Главная встреча для всех украинских болельщиков прошла в Хельсинки, где подопечные Александра Петракова победили Финляндию. Также стоит отметить крупный счет в Андорре, куда приехала сборная Англии. Поединок, который судила украинка Екатерина Монзуль, завершился со счетом 0:5.

Результаты квалификации ЧМ-2022

Финляндия – Украина 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 4 Ярмоленко, 1:1 – 29 Пукки, 1:2 – 34 Яремчук.

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Финляндия – Градецки, Араюури, Райтала (Нисканен, 78), Вяйсянен, Лам (Ниссиля, 61), Луд, Камара, Тойвио, Алхо (Хямяляйнен, 62), Похьянпало (Риски, 78), Пукки.

Украина – Пятов, Соболь (Корниенко, 46), Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Цыганков (Зубков, 77), Степаненко (Сидорчук, 77), Ярмоленко (Булеца, 86), Шапаренко, Забарный, Яремчук (Довбик, 86).

Предупреждение: Кривцов (37).

Казахстан – Босния и Герцеговина 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 25 Превляк, 0:2 – 66 Превляк.

Казахстан – Покатилов, Алип, Малый, Быстров (Муртазаев, 84), Шомко (Бейсебеков, 78), Зайнутдинов, Вороговский (Оразов, 78), Куат, Логвиненко, Жуков (Жаксылыков, 61), Щеткин (Омиртаев, 61).

Босния и Герцеговина – Шехич, Ахмедходжич, Чивич, Ковачевич, Колашинац, Хаджиахметович, Цимирот (Налич, 63), Стеванович, Гояк, Джеко, Превляк (Демирович, 81).

Предупреждения: Логвиненко (42), Шомко (45), Гояк (83).

Литва – Болгария 3:1 (1:0, 2:1)

Азербайджан – Ирландия 0:3 (0:2, 0:1)

Швеция – Косово 3:0 (1:0, 2:0)

Грузия – Греция 0:2 (0:0, 0:2) Шотландия – Израиль 3:2 (1:2, 2:0)

Польша – Сан-Марино 5:0 (2:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 10 Швидерски, 2:0 – 20, автогол Бролли, 3:0 – 50 Кендзера, 4:0 – 84 Букса, 5:0 – 90 Пионтек.

Польша – Фабианьски (Маецки, 58), Кендзера, Гумны, Гелик, Клих (Пионтек, 46), Плахета, Линетти, Франковски (Берешиньски, 66), Козловски, Левандовски (Модер, 66), Швидерски (Букса, 72).

Сан-Марино – Бенедеттини, Палацци (Фаббри, 52), Бролли (Росси, 74), Симончини, Чензони (Грандони, 46), Баттистини, Голинуччи, Голинуччи, Муларони, Витайоли (Бернарди, 75), Хирш (Томассини, 46).

Предупреждения: Линетти (32), Голинуччи (86).

Люксембург – Сербия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 68 Влахович.

Люксембург – Морис, Янс, Пинту, Карлсон, Шано, Тилль (Муратович, 90), Баррейро, Тилль, Синани, Боржес Саншес, Девилль (Омосанья, 74).

Сербия – Райкович, Павлович (Спайич, 46), Велькович, Настасич, Милинкович-Савич, Гудель (Лукич, 70), Костич (Лазович, 70), Джуричич (Радонич, 46), Тадич, Влахович, Митрович (Максимович, 87).

Предупреждения: Баррейро (1), Павлович (22), Карлсон (45), Джуричич (45).

Швейцария – Северная Ирландия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 45 Цубер, 2:0 – 90 Фасснахт.

Швейцария – Зоммер, Мбабу (Видмер, 80), Эльведи, Аканджи (Шер, 53), Родригес, Закария, Шакири (Соу, 90), Фройлер, Цубер (Фасснахт, 81), Штеффен, Эмболо (Иттен, 90).

Северная Ирландия – Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Браун (Фергюсон, 80), Макнейр, Дэвис, Даллас (Брэдли, 86), Сэвилл, Томпсон (Джонс, 80), Бэллард, Уошингтон (Мадженнис, 62).

Предупреждения: Льюис (23), Брэдли (88), Мадженнис (89), Закария (90).

Удаление: Льюис (37).

Фарерские о-ва – Австрия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 26 Лаймер, 0:2 – 48 Забитцер.

Фарерские о-ва – Гестссон, Ватнхамар, Юнсен (Бьярталуйд, 68), Йоунссон, Соренсен, Эдмундссон (Фредериксен, 86), Ольсен, Наттестад, Ханссон, Давидсен (Агнарссон, 68), Фэре (Ольсен, 68).

Австрия – Бахманн, Хинтереггер (Пош, 65), Алаба, Триммель, Гриллич, Ильзанкер, Лаймер (Любичич, 77), Кайнц (Демир, 88), Забитцер, Кара (Грегорич, 88), Онисиво (Шауб, 77).

Предупреждения: Фэре (6), Юнсен (6), Давидсен (29), Кайнц (45).

Молдова – Дания 0:4 (0:4, 0:0)

Андорра – Англия 0:5 (0:2, 0:3)

Голы: 0:1 – 17 Чилуэлл, 0:2 – 40 Сака, 0:3 – 59 Абрахам, 0:4 – 79 Уорд-Проуз, 0:5 – 86 Грилиш.

Андорра – Гомес Морейра, Рубио (Сервос, 82), Макс Льовера, Гарсия (Лима, 31; Гарсия, 63), Мартинес (Алаэс, 64), Ребес, Гарсия Реном, Вьейра, Валес, Санчес (Рикард, 64), Рубио.

Англия – Джонстон, Коуди, Чилуэлл, Стоунз (Томори, 60), Триппьер, Фоден, Уорд-Проуз, Санчо (Грилиш, 73), Лингард (Маунт, 73), Сака, Абрахам (Уоткинс, 80).

Предупреждения: Мартинес (42), Стоунз (42), Санчо (45), Ребес (55), Коуди (85).

Венгрия – Албания 0:1 (0:0, 0:1)