Победа сборной Украины на Евро-2024 'подорвала' российских ура-патриотов. Фотофакт

Успех сборной Украины по футболу во 2-м туре чемпионата Европы, поверг в уныние российских болельщиков. Множество фанатов из РФ оставляют негативные комментарии под хвалебной статьей про наших соотечественников.

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Самое популярное спортивное издание России sports.ru выпустила аналитический материал, посвященный удачному результату "желто-синих". Слова о том, что "Украина заслужила камбэк", по-настоящему "подорвали" ура-патриотов страны-агрессора. Они старались максимально унизить нашу команду, вспоминая поражение 0:3 от Румынии, но получилось это неудачно.

"Праздник у редакции спортса?", "Ненадолго, в следующем туре Бельгия - и чемодан вокзал Кыив", "Какой-то непатриотичный бездуховный заголовок. Редакция Спорца в экстазе. Любимки на главной", "Влетит Украина после третьего тура ,вынесет Бельгия их. Вот потом и будете хвалебные статейки писать", "Получат треху от бельгийцев и домой", – пытаются очернить украинцев российские фанаты.

В ответ хейтеров высмеяли за такие нелепые потуги.

Почему так рвет пуканы у соотечественников? ну выиграла какая-то сборная, в чем проблема? Они же не нас обыграли и выкинули из Евро", "А почему столько минусов у статьи? Поднялся диванный фронт?", "Россияне не печальтесь. Россия забрала 200 золотых на играх БРИКС", – стебутся фанаты.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1.

Перед третьим туром Украина имеет три очка и сохраняет отличные шансы на выход в плей-офф.

В третьем туре подопечные Реброва сразятся 26 июня с командой Бельгии. Уже известно название телеканалов, которые покажут эту встречу.

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