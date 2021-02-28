По плану было убийство неизвестным тупым судьей, – главный тренер клуба УПЛ

Главный тренер "Руха" Иван Федык, которого арбитр Александр Омельченко удалил с поля в матче с "Колосом", не смог сдержать эмоций, комментируя игру.

Федык заявил, что не позволит издеваться над своей командой, предложив распечатать правила, чтобы рефери почитали.

"Впечатления от матча такие, что по плану было убийство неизвестным тупым судьей, как у Агаты Кристи. Он и дальше будет неизвестным, если так будет обслуживать матчи. Проблема тех, кто создавал этот план, в том, что мы не сдаемся и играем до конца. Он показал мне красную карточку, потому что я делал замечания и ему, и четвертому судье", – отметил Иван Зенонович в интервью программе "Тур online" на канале "Футбол", текст которого приводит Tribuna.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 16-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге между "Рухом" и "Колосом" завершилась со счетом 2:1.