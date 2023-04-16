По-пасхальному. "Динамо" и "Рух" провели самую необычную жеребьевку в УПЛ. Видео

Матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге между киевским "Динамо" и львовским "Рухом" ознаменовался необычной процедурой жеребьевки. Вместо традиционной монетки капитаны команд использовали крашенки.

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Главный арбитр встречи Анастасия Романюк заранее подготовила два необходимых атрибута Пасхи, которые были расписаны в цвета клубов. После небольшого инструктажа от судьи, футболисты стукнулись яичками. Сергей Сидорчук бил первым и победил своего визави Алексея Довгого.

Отметим, что встреча между "Динамо" и "Рухом" завершилась сенсационной потерей очков киевлян. Футболисты на "Арене Львов" расписали ничью 1:1.

В активе "бело-синих" 40 зачетных пунктов и четвертое место в турнирной таблице. На 3 пункта больше у луганской "Зари", которая в 15 апреля со счетом 2:1 обыграла "Днепр-1". Лидирует "Шахтер" (52 балла).

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