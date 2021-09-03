Петраков рассказал о кадровой ситуации в сборной Украины перед матчем с Францией

Сборная Украины получила кадровое усиление накануне матча отбора к чемпионату мира 2022 года с Францией. Несмотря на то, что в игре из-за дисквалификации не примет участие полузащитник Александр Зинченко, в распоряжении тренерского штаба появились футболисты, которые не смогли выйти на поле в поединке против Казахстана.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал наставник "желто-синих" Александр Петраков, слова которого приводит корреспондент OBOZREVATEL. Он также отметил, что уже знает, кто сыграет в стартовом составе с "галльскими петухами" вместо Зинченко, не назвав при этом фамилии футболиста.

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"Есть, кому заменить Зинченко. Сейчас будут карточки у многих футболистов, будут пропускать следующие встречи. Кто его заменит, завтра увидите. Я сегодня разговаривал с Яремчуком, он чувствует себя хорошо после вакцинации, готов играть против Франции. Со Степаненко я тоже общался, с ним все в порядке, он будет завтра играть. Зубков тоже может завтра играть", – сообщил Петраков.

Напомним, матч квалификации к Мундиалю-2022 Украина – Франция пройдет в субботу, 4 сентября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

После четырех туров действующие чемпионы мира французы идут первыми в группе D, имея в активе 8 очков. У сборной Украины четыре пункта и второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины драматично упустила победу над Казахстаном в поединке 1 сентября (2:2). После неудачи футболистов "желто-синих" назвали пижонами.