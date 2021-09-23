Петраков изменил состав сборной Украины после матча "Шахтер" – "Динамо"

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков перевел из резервного в основной состав голкипера "Динамо" Георгия Бущана. 27-летний одессит составит компанию Дмитрию Ризныку ("Ворскла"), а также Андрею Пятову и Денису Бойко, которые накануне сыграли друг против друга в Суперкубке Украины.

Таким образом ростер исполнителей, которые будут готовиться к двум октябрьских матчей отбора на чемпионат мира-2022 теперь состоит из 26 человек. Ближайшие игры у "желто-синих" запланированы 9 октября против Финляндии (Хельсинки) и 12 октября против Боснии и Герцеговины (Львов). Свой сбор национальная команда начнет в Киеве, 4 октября.

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Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия ).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ( "Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ( "Заря" Луганск), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия) Александр Зинченко ( "Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков ( "Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ( "Легия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ( "Бенфика", Португалия), Артем Довбик ( "Днепр-1" Днепр), Данило Сикан ( "Шахтер" Донецк).

Резервный список: Андрей Лунин ( "Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ( "Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ( "Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ( "Десна" Чернигов), Александр Пихаленок ( "Днепр-1" Днепр).

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 22 сентября, донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" и в девятый раз завоевал Суперкубок. Встреча состоялась на поле столичного "Олимпийского" .

В этой игре Денис Бойко пропустил три безответных мяча.

После поединка Луческу обвинил скамейку запасных "Шахтера" в агрессии и неуважении.