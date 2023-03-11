Первый в истории. Футболист ''Лацио'' установил уникальный рекорд, неподвластный Месси и Роналду. Видео

Испанский полузащитник "Лацио" Педро Родригес, забив на 18-й минуте гол в ворота нидерландского АЗ (1:2) в матче 1/8 финала Лиги конференций, стал первым игроком в истории футбола, который смог отметиться в плей-офф всех футбольных еврокубков. До этого Родригес забивал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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35-летний чемпион мира и Европы в составе сборной Испании в 2010-м, выступая за "Барселону", в 1/8 финала Лиги чемпионов помог разгромить немецкий "Штутгарт" (4:0).

В 2019 году Педро в футболке "Челси" забил пять голов в плей-офф Лиги Европы.

После того, как "Лацио" стал третьми в сезоне 2022/23 Лиги Европы, Педро дебютировал в Лиге конференций.

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