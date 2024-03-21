'У сборной Украины не оказалось формы': автор исторического гола вспомнил первый матч 'сине-желтых', чужую экипировку и гимн 'до мурашек'

21 марта в Зенице сборная Украины по футболу проведет полуфинал плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 против Боснии и Герцеговины и считается фаворитом матча. А почти 32 года назад, в апреле 1992-го, на свой первый поединок после обретения независимости тренер национальной команды не смог даже пригласить легионеров, а играть пришлось в форме итальянского клуба, заклеив его эмблему.

Накануне важнейшей битвы для команды Серея Реброва OBOZ.UA решил вспомнить, с чего начиналась история сборной Украины.

Дебютный матч "сине-желтых" против Венгрии (1:3) на стадионе "Авангард" в Ужгороде состоялся после того, как ФИФА и УЕФА направили в Киев документы о предоставлении Федерации футбола Украины статуса временного члена организаций. А выбор соперника объяснялся, прежде всего, географическим фактором.

Главным тренером сборной видели автора легендарных побед киевского "Динамо" Валерия Лобановского. Но он на тот момент возглавлял сборную ОАЭ и после приглашения от федерации дал понять, что будет готов занять должность только после окончания контракта.

Поэтому наставника для первой сборной Украины решили выбирать из членов тренерского совета, а до финальной тройки дошли Анатолий Пузач из "Динамо", Виктор Прокопенко из "Черноморца" и Валерий Яремченко из "Шахтера". А главным, по личной договоренности коучей стал Прокопенко. В его расширенном составе были такие звезды, как Чанов, Кузнецов, Михайличенко, Протасов, Заваров, Беланов, Юран и Канчельскис. Но легионеров не могли потянуть финансово.

"Все понимали, что отряд украинских игроков, которые на тот момент выступали за границей, пригласить было практически нереально, потому что это были большие затраты. Нужно было платить много денег, чтобы вызвать их в сборную. И решили сыграть футболистами, которые на тот момент играли в чемпионате Украины", – рассказал нам автор первого гола в истории сборной Украины, бывший нападающий "Черноморца", "Карпат" и "Маккаби" Иван Гецко.

По словам форварда, костяк команды составили игроки одесского "Черноморца", который на тот момент возглавлял Прокопенко. 8 футболистов вызвали из Одессы, семь – из киевского "Динамо", три – из донецкого "Шахтера".

"Виктор Прокопенко брал то, что ему давали, и из этого всего лепил сборную", – отметил Гецко.

Но провести полноценную подготовку тренеру не удалось: "Не все у нас хорошо получалось, не везде хотели принимать. Очень большие проблемы были со сборами и подготовкой к первой игре. Жили мы в Киеве, а тренировались почему-то на то время на одном из самых плохих стадионов – на Банникова. Он как раз только-только создавался и на поле были сумасшедшие кочки. Поэтому тренировки проходили не лучшим образом".

По сути готовиться приходилось на пустыре, футболистам не хватало мячей и экипировки. Даже играть пришлось в чужой форме.

"То, что у сборной Украины не было на тот момент формы, это 100%. Не могли подобрать цвета национальной команды. И, по-моему, нашли форму какого-то итальянского клуба. Вроде бы, это был "Интер". И заклеили его значок эмблемой федерации футбола", – подтвердил Гецко.

"Да, не могу ничего скрывать, потому что с формой была напряженка. Должны были пошить, но что-то не получилось. То ли она не успела доехать, то ли попала в какую-то передрягу. Но формы перед игрой не оказалось и пришлось с корабля на бал искать ее, где попало. Но при этом мы готовились и понимали значение этой игры. Хотя никто не предполагал, что она войдет в историю", – отметил бывший форвард.

При этом Венгрия поставила условие, что матч должен состояться именно в Ужгороде: "Ей было так удобно, ведь Ужгород находится в 300-350 км от Будапешта. И поэтому было принято решение провести игру там. Для меня это был родной стадион, ведь я начинал свою карьеру в команде "Закарпатье" Ужгород".

"Я надеялся, что все будет нормально. На тот момент я имел неплохую славу и бомбардирские качества. Я забивал и был на плаву. Но почему не вышел в стартовом составе, трудно сказать. Какая-то у нас была непонятная ситуация с Прокопенко. И он не поставил меня в основу. Я, конечно, был сильно обижен", – признался Гецко.

Билет на исторический поединок 29 апреля 1992 года стоил 50 карбованцев, и стадион "Авангард" во время встречи оказался забит под завязку. Но, как говорится, есть нюанс.

"На самом деле стадион в Ужгороде не сильно большой. Вмещает где-то тысяч 8, от силы 10. Он был переполнен однозначно, потому что все-таки приехала сборная Венгрии. А Ужгород на тот момент был практически венгерским городом, как Мукачево, Берегово. 80% людей на тот момент разговаривали там на венгерском языке. Поэтому было большое количество зрителей, которые болели не только за сборную Украины, но и за венгров. Я даже не сомневаюсь", – рассказал Гецко.

Сборная Украины могла открыть счет первой, когда на 15-й минуте матча капитан хозяев Шелепницкий опасно пробил по воротам Брокхаузера, но венгров спасла штанга. А затем белорусский арбитр Вадим Жук не назначил пенальти за грубую игру против Щербакова. А после перерыва сказался опыт и сыгранность гостей.

Шалои первым огорчил вратаря "Динамо" Кутепова на 61-й минуте, а затем еще дважды в воротах "сине-желтых" отметился Киприх, воспользовавшись ошибками наших защитников. Но вышедший на замену во втором тайме Гецко эффектным ударом со штрафного на 90-й минуте позволил сохранить лицо сборной Украины.

"Игра нам не удавалась, потому что не было сыгранности, не было взаимопонимания, не было проведено практически никаких сборов. С бухты-барахты, прямо с чемпионата собрали игроков и через неделю выставили свой оптимальный состав против сборной Венгрии, которая на тот момент была очень серьезной командой, где 6–7 футболистов играли в европейских клубах. И поэтому сражаться с ней на равных было почти нереально", – отметил Гецко.

"Тем более, что сборная Венгрии уже принимала участие в отборочном цикле чемпионата мира и Европы. Там была хорошая, сыгранная команда. Были хорошие и известные футболисты. Поэтому все было не так легко. Матч начался не лучшим образом для сборной Украины, по ходу игры мы проигрывали 0:3. И минут за 20-30 до конца Виктор Евгеньевич Прокопенко говорит, мол, давай, выходи на замену", – вспомнил бывший форвард.

Гецко не скрывает, что не сильно хотел выходить на поле, когда его команда проигрывала 0:3: "Болельщики, которые собрались на трибунах, знали и помнили меня прекрасно. И я то щитки искал, то гетры не мог найти, то еще что-то. Но все-таки вышел. И получилось заработать штрафной. Решил сам его пробить. И сделал это очень удачно. Гол получился на славу – красивый и запоминающийся".

У форварда был еще один голевой момент в том матче, но дубль оформить не удалось.

"Я потом уже и жалел, что вышел на такое короткое время. Выйди я раньше, то мог бы принести больше пользы команде. Но была какая-то детская обида на тренера, что он не поставил меня в стартовый состав, и где-то это свою роль сыграло", – признался Гецко.

"А забей я и второй гол, то был бы счет 3:2, была бы какая-то интрига. Возможно, что-то можно было еще спасти. Но матч так и закончился 1:3, мы проиграли. Но запомнилось, что я забил тот мяч и попал в историю. Это очень приятно. Есть, что вспомнить. Есть, что детям рассказать", – считает бывший футболист.

Спустя 25 лет после той исторической встречи украинские ветераны провели юбилейный матч с венграми и смогли взять реванш. Команды снова сыграли в Ужгороде, в сборную Украины были приглашены все футболисты того состава, которые еще играли.

"Были приятно удивлены, что все в форме, все себя нормально чувствуют. В том матче уже мы обыграли Венгрию со счетом 3:1. И было много приятных эмоций", – рассказал Гецко.

Также форвард вспомнил, что уже во время следующей игры сборной Украины, которая состоялась в США, не возникало каких-либо проблем.

"Там уже было все более серьезно, на высоком уровне. В Америке сборную принимала наша еврейская община. И не возникало проблем ни с формой, ни с организацией, ни со сборами. У нас было по два-три комплекта и можна было обмениваться", – рассказал Гецко.

"Но самое удивительное в Америке произошло, когда мы вышли на поле и заиграл гимн Украины. На стадионе было около 35-37 тысяч зрителей, и люди встали и начали петь. Это, конечно, было что-то ошеломительное, потому что я был уверен, что у нас в команде половина игроков еще не знала гимн Украины наизусть. А американские болельщики пели его, причем с таким энтузиазмом, настолько громко и сильно, что это было аж до мурашек", – вспомнил голеадор.

По словам Гецко, было неожиданно, но очень приятно, что люди, которым пришлось эмигрировать, берегли и учили украинскую речь, а гимн знали досконально.

"Во время матча в Ужгороде тоже звучал гимн Украины, все вставали. Но то, что нас ждало в Америке, на тот момент в Украине еще не было и близко. Потому что мы только делали свои первые шаги. И, конечно, была какая-то гордость за то, что мы независимые, самостоятельные. Это было так захватывающе", – признался Гецко, который сейчас работает тренером в одесском клубе "Атлетик".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Ребров изменил состав сборной Украины на матч с Боснией.

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