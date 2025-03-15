'Передвигаю детей'. Принц Уильям сделал признание о происходящем в его доме во время футбола

Принц Уильям признался, что он очень суеверный, и всегда смотрит футбол с того места, которое ему принесло удачу. Если его любимая команда "Астон Вилла" проигрывает, то он не может найти себе места, пытаясь найти для себя и детей новую точку в доме. У Уильяма и Кэтрин трое детей – Джордж Александр Луи (2013 года рождения), Шарлотта Елизавета Диана (2015) и Луи Артур Чарльз (2018).

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"Если команда не играет хорошо, я начинаю перемещаться по дому, меняю место, где сижу, и передвигаю детей в разные места, надеясь, что это принесет удачу", – цитирует 42-летнего Уильяма The Sun.

"Я надеюсь, что мои дети найдут свои собственные команды. Они не обязаны быть фанатами "Виллы". Я стараюсь не быть предвзятым, но, конечно, они видят, как я страстно болею за клуб, и часто просят идти со мной на матчи", – добавил наследник британского престола и патрон Футбольной ассоциации Англии (FA).

"У них есть футболки "Виллы", они просят пойти на игры со мной, но у них есть и другие футболки. Бывает, что другие клубы тоже пытаются завоевать их внимание", – продолжил он.

Принц также рассказал, что посещает фанатские форумы анонимно

"Мне нравится читать, что говорят другие болельщики, и делиться своим мнением. Это важно — участвовать в обсуждениях. Да, "Астон Вилла" выиграла в 1982 году, в год моего рождения. Это сразу создает особую связь с командой", — сказал Уильям, вспомнив о победе своей команды в Кубке Европы.

Недавно Уильям зашел в бар Wetherspoons в Бирмингеме, чтобы присоединиться к болельщикам "Виллы" перед матчем с "Эвертоном": "Я люблю общаться с болельщиками. Все, что связано с "Виллой", мне нравится. Это клуб, в котором я чувствую себя частью семьи".

Принц признался, что в 2016 году, когда команда вылетела, его интерес к ней возрос: "В том году клуб не только не попал в Премьер-Лигу, но и пришлось увидеть, как команда с шестого места под руководством Мартина О'Нила скатилась вниз. Я не уверен, почему тогда мое увлечение возросло, но, возможно, это связано с развитием смартфонов. Теперь можно было всегда следить за результатами и участвовать в обсуждениях".

Уильям также похвалил тренера "Виллы" Уная Эмери, отметив его внимание к деталям и управлению командой: "Прошлый сезон был очень напряженным, мы все переживали, войдем ли мы в Лигу чемпионов. Но когда это случилось, это стало огромной победой. Атмосфера на стадионе была потрясающей".

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