Павелко обратился к "Динамо" с просьбой

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко предложил киевскому "Динамо" перед матчем 27 марта с "Динамо" Бухарест почтить память четырех военнослужащих погибших на Востоке Украины

По словам главы УАФ, молодежная сборная Украины поддержала его инициативу и матч в Турции команда начнет с минуты молчания. Кроме того с траурной церемонии начнутся встречи в Первой и Второй лигах Украины

Также УАФ ждет ответа от УЕФА относительно матча национальной команды в отборе ЧМ-2022, который состоится 28 марта на НСК "Олимпийском"

"Война за независимость Украины на Востоке продолжается. Вчера мы потеряли четырех героев-защитников нашего государства. Искренне сочувствую родным и близким погибших воинов. Вечная слава и светлая память всем погибшим защитникам Украины", – написал Павелко в Facebook.

Андрей Павелко предложил киевскому "Динамо" почтить память погибших военных Facebook Андрея Павелко

Напомним, что поединок между одноклубниками "Динамо" из Киева и Бухареста пройдет в нашей столице на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 17:00. Уже назван телеканал, который покажет игру.