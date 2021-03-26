"Динамо" Киев – "Динамо" Бухарест: где и когда смотреть товарищеский матч

В субботу, 27 марта, киевское "Динамо" проведет контрольный поединок против одноклубников из Бухареста на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Как сообщается на официальном сайте столичной команды, из-за пандемии коронавируса матч пройдет без зрителей на трибунах. Следить за прямой трансляцией встречи, которая начнется в 17:00 по киевскому времени, можно будет на телеканале "2+2". Также поединок покажет официальный YouTube-канал "Динамо" Киев (с задержкой в четыре минуты).

Подопечные Мирчи Луческу сыграют с одноклубниками из Бухареста, чтобы помочь им справиться с финансовыми трудностями. Команде из Румынии нужно собрать около 800 тысяч евро для получения лицензии на следующий сезон. Киевляне отдадут "динамовцам" деньги, полученные от продажи виртуальных билетов на поединок.

Отметим, что большую часть игровой карьеры румынский наставник украинской команды провел как раз в "Динамо" из Бухареста, а затем на протяжении пяти лет тренировал этот клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем официальном матче подопечные Луческу разгромили "Рух" и увеличили отрыв от "Шахтера" в таблице УПЛ.