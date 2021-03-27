Павелко звернувся до "Динамо" з проханням

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко запропонував київському "Динамо" перед матчем 27 березня с "Динамо" Бухарест вшанувати пам'ять чотирьох військовослужбовців загиблих на Сході України

За словами глави УАФ, молодіжна збірна України підтримала його ініціативу і матч в Туреччині команда почне з хвилини мовчання. Крім того, з траурної церемонії почнуться зустрічі в Першій і Другій лігах України

Також УАФ чекає відповіді від УЄФА щодо матчу національної команди у відборі ЧС-2022, який відбудеться 28 березня на НСК "Олімпійському"

"Війна за незалежність України на Сході триває. Вчора ми втратили чотирьох героїв-захисників нашої держави. Щиро співчуваю рідним і близьким загиблих воїнів. Вічна слава і світла пам'ять всім загиблим захисникам України", – написав Павелко в Facebook.

Андрій Павелко запропонував київському "Динамо" вшанувати пам'ять загиблих військових Facebook Андрія Павелко

Нагадаємо, що поєдинок між одноклубниками "Динамо" з Києва та Бухареста вiдбудеться в нашій столиці на стадіоні імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 17:00. Уже названий телеканал, який покаже гру.