Parimatch Foundation провел в Черкассах инклюзивную тренировку для детей

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation продолжает расширять географию. 15 мая инклюзивная тренировка по футболу для детей в рамках Всеукраинской комплексной программы фонда "Так, я можу!" состоялась в Черкассах.

К тренировке присоединились десятки детей, которые уже более четырех месяцев тренируются в Черкассах. Для детей это был первый опыт игры на футбольной арене, они вышли на поле, чтобы сыграть с профессиональными игроками ФК "Черкасский Днепр". Благодаря этому дети почувствовали не только атмосферу большой игры, они и попробовали себя в роли настоящих футболистов. Перед тренировкой детям были вручены подарки.

Региональными партнерами проекта выступил благотворительный фонд "Чемпионы по жизни", соучредителями которого является Анжела Котова и Юрий Гончаров. Этот проект реализуется при поддержке региональной общины и активных граждан.

Также стоит отметить, что занятие провел известный игрок, вратарь Национальной паралимпийской сборной команды Украины Богдан Кулинич. Не так давно, на XV летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, Богдан вместе с командой завоевали золотые медали и стали паралимпийскими чемпионами. Кроме того, Богдан чемпион мира и Европы. И вот теперь он демонстрирует свое мастерство и делится опытом уже как наставник.

Занятия спортом и физической культурой для таких детей — это не только поддержка их здоровья и реабилитация. Очень часто это основная возможность социализации и реализации талантов ребенка в коллективе. Это то, что делает жизнь детей лучше и дарит яркие положительные эмоции.

Екатерина Белорусская, президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation: "Программа фонда "Так, я можу!" продолжает расширять свою географию. Очень рада, что мы открыли Черкассы, новый для на город. Приятно, что здесь тоже есть неравнодушные люди и все необходимые условия для организации детских тренировок. Спорт положительно влияет и на физическое состояние ребенка, и на психоэмоциональное. Он дарит такие нужны детям положительные эмоции. Для ребенка с инвалидностью это получение новых впечатлений, удовольствия от совместной игры, друзей и улыбки. Для родителей это также важно - они радуются возможности разнообразить жизнь своего ребенка и увидеть, как их дети радуются".

"Программа "Так, я можу!" - важная инициатива для социализации и занятий спортом детей с особыми потребностями. Мы всегда рады участвовать и поддерживать все подобные инициативы. Ведь инклюзия должна внедряться в различные сферы жизни с самого детства. Будем делать все, чтобы такие проекты реализовывались не только в Черкассах, а и масштабировать на всю область. Над рядом таких идей и планов работаем уже сейчас", - рассказал председатель Черкасской ОГА Александр Скичко.

"Очень хотелось бы, чтобы инклюзия была не просто мечтой, а реальностью для Черкасской области. Мы прекрасно понимаем, что успех продвижения к ней во многом определяет и позиция руководства области. Поэтому областной совет в тесном сотрудничестве с областной государственной администрацией уже работает над реализацией инклюзивных проектов в крупнейших городах нашего региона. Кроме того, мы всегда будем поддерживать, чем можем, такие инициативы, как "Так, я можу". Их должно быть как можно больше", - убежден заместитель председателя Черкасского областного совета Сергей Лесовой.

Программа "Так, я можу!" направлена на то, чтобы поощрять детей заниматься спортом и создавать для этого все необходимые условия, чтобы спорт был одинаково доступным для всех. Проект прекрасно зарекомендовал себя в прошлом году и в 2021-м международный благотворительный фонд Parimatch Foundation запланировал открыть инклюзивные спортивные группы еще в 10 регионах Украины и привлечь к занятиям не менее 300 детей с инвалидностью.

Сейчас такие группы уже реализованы в Киеве, Харькове и Львове. В этом году присоединились Черкассы, Ровно и Луцк, Запорожье, Киев, Мариуполь, Львов. В перспективе целью проекта "Так, я можу!" является создание достойного спортивного среды для детей с инвалидностью по всей Украине.