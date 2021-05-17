Parimatch Foundation провел в Черкассах инклюзивную тренировку для детей

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Футбол
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Parimatch Foundation провел в Черкассах инклюзивную тренировку для детей

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation продолжает расширять географию. 15 мая инклюзивная тренировка по футболу для детей в рамках Всеукраинской комплексной программы фонда "Так, я можу!" состоялась в Черкассах.

К тренировке присоединились десятки детей, которые уже более четырех месяцев тренируются в Черкассах. Для детей это был первый опыт игры на футбольной арене, они вышли на поле, чтобы сыграть с профессиональными игроками ФК "Черкасский Днепр". Благодаря этому дети почувствовали не только атмосферу большой игры, они и попробовали себя в роли настоящих футболистов. Перед тренировкой детям были вручены подарки.

Региональными партнерами проекта выступил благотворительный фонд "Чемпионы по жизни", соучредителями которого является Анжела Котова и Юрий Гончаров. Этот проект реализуется при поддержке региональной общины и активных граждан.

Для детей это был первый опыт игры на футбольной арене.

Также стоит отметить, что занятие провел известный игрок, вратарь Национальной паралимпийской сборной команды Украины Богдан Кулинич. Не так давно, на XV летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, Богдан вместе с командой завоевали золотые медали и стали паралимпийскими чемпионами. Кроме того, Богдан чемпион мира и Европы. И вот теперь он демонстрирует свое мастерство и делится опытом уже как наставник.

Занятия спортом и физической культурой для таких детей — это не только поддержка их здоровья и реабилитация. Очень часто это основная возможность социализации и реализации талантов ребенка в коллективе. Это то, что делает жизнь детей лучше и дарит яркие положительные эмоции.

Екатерина Белорусская, президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation: "Программа фонда "Так, я можу!" продолжает расширять свою географию. Очень рада, что мы открыли Черкассы, новый для на город. Приятно, что здесь тоже есть неравнодушные люди и все необходимые условия для организации детских тренировок. Спорт положительно влияет и на физическое состояние ребенка, и на психоэмоциональное. Он дарит такие нужны детям положительные эмоции. Для ребенка с инвалидностью это получение новых впечатлений, удовольствия от совместной игры, друзей и улыбки. Для родителей это также важно - они радуются возможности разнообразить жизнь своего ребенка и увидеть, как их дети радуются".

"Программа "Так, я можу!" - важная инициатива для социализации и занятий спортом детей с особыми потребностями. Мы всегда рады участвовать и поддерживать все подобные инициативы. Ведь инклюзия должна внедряться в различные сферы жизни с самого детства. Будем делать все, чтобы такие проекты реализовывались не только в Черкассах, а и масштабировать на всю область. Над рядом таких идей и планов работаем уже сейчас", - рассказал председатель Черкасской ОГА Александр Скичко.

Перед тренировкой детям были вручены подарки.

"Очень хотелось бы, чтобы инклюзия была не просто мечтой, а реальностью для Черкасской области. Мы прекрасно понимаем, что успех продвижения к ней во многом определяет и позиция руководства области. Поэтому областной совет в тесном сотрудничестве с областной государственной администрацией уже работает над реализацией инклюзивных проектов в крупнейших городах нашего региона. Кроме того, мы всегда будем поддерживать, чем можем, такие инициативы, как "Так, я можу". Их должно быть как можно больше", - убежден заместитель председателя Черкасского областного совета Сергей Лесовой.

Программа "Так, я можу!" направлена на то, чтобы поощрять детей заниматься спортом и создавать для этого все необходимые условия, чтобы спорт был одинаково доступным для всех. Проект прекрасно зарекомендовал себя в прошлом году и в 2021-м международный благотворительный фонд Parimatch Foundation запланировал открыть инклюзивные спортивные группы еще в 10 регионах Украины и привлечь к занятиям не менее 300 детей с инвалидностью.

Сейчас такие группы уже реализованы в Киеве, Харькове и Львове. В этом году присоединились Черкассы, Ровно и Луцк, Запорожье, Киев, Мариуполь, Львов. В перспективе целью проекта "Так, я можу!" является создание достойного спортивного среды для детей с инвалидностью по всей Украине.

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