Миколенко решили 'отправить на Донбасс' после матча в АПЛ. Фото и видео

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко блестяще сыграл в дерби против "Ливерпуля". 24-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и провел на поле 88 минут.

Он полностью закрыл главную ударную силу "красных" - египтянина Мо Салаха. Самый яркий момент случился на 20-й минуте, когда форвард "Ливерпуля" не смог пройти украинца.

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Первый фол на нападающему сборной Египта Миколенко совершил лишь на 80-й минуте.

В итоге Виталий вместе с Джеймсом Гарнером стали лидерами поединка по количеству отборов мяча в обеих командах. Также Виталий заблокировал два удара и только раз позволил пройти себя на дриблинге. Статистический портал Sofascore оценил действия нашего соотечественника в 6.8.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля". Дубль оформил все тот же Салах. Сперва египетский футболист реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в своей штрафной Майкла Кина, а затем на 97-й минуте уже без Миколенко замкнул быструю контратаку.

Сама игра Миколенко спровоцировала бурное обсуждение в X (бывший Twitter).

"Отправляйте Миколенко на Донбасс. Русские далеко не пройдут. Я вам говорю. Этот сумасшедший ничего не пропускает", – пошутил один из английских болельщиков.

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