"Отомрет окончательно": в Госдуме предсказали конец российского футбола

Депутат Госдумы России Николай Валуев считает, что отмена лимита на легионеров в чемпионате страны поставит крест на развитии футбола в РФ. По мнению бывшего чемпиона мира по боксу, если в РПЛ будет засилье иностранцев, это очень пагубно отразиться на уровне этого спорта в России.

Валуев уверен, что такая ситуация сыграет лишь на руку "пришлым людям", которые будут "кормиться" с транcфером из-за границы.

"В этом случае будет играть легионерская армия и заработает некоторое количество людей, которые будут благодарны за это. Наш и без того слабый футбол отомрет совершенно окончательно", – цитирует Валуева sport24.

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"Будем болеть за Хуанов и Педро, а Ивановых и Петровых не увидим, потому что "топовый" менеджмент наших клубов будет решать вопрос конкуренции именно таким путем", – добавил Валуев.

Отметим, что Валуев до этого несколько раз высказывался на эту тему, негативно отмечая влияние легионеров.