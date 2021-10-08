Отказали в визах: конкурент сборной Украины в отборе на ЧМ попал в скандал

В неприятной ситуации оказалась команда Боснии и Герцеговины перед отборочным матчем чемпионата мира, который в субботу, 9 октября, состоится в Астане. Посольство Казахстана отказало в выдаче виз шести игрокам балканской сборной, из-за чего она будет испытывать кадровые проблемы в игре. Напомним, именно в этой группе D выступает и сборная Украины.

В комментарии сайту Sports.kz генеральный секретарь Футбольного союза Боснии и Герцеговины Аднан Джемиджич рассказал об инциденте.

"Документы этих футболистов подавались вместе со всеми остальными паспортами. Объяснения причин, по которым шесть игроков не получили визы, мы в письменной форме не получили. Новость об отказе мы узнали за 12 часов до первого чартерного рейса. По этой причине вылет перенесли с 08:00 на 15:00. До этого мы ждали визы", – поведал функционер.

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Первый матч между этими сборными на Балканах завершился ничьей 2:2. Напомним, после поединка в Казахстане сборная Боснии и Герцеговины прилетит во Львов, где 12 октября сыграет против подопечных Александра Петракова.

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