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Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области

Елена Павлова
Футбол
4 минуты
90
Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист 'Колоса' держал оборону в Харьковской области

20 мая в бою с российскими оккупантами погиб игрок ФК "Колос" из Большой Дымерки Серго Горнакашвили. Свой последний бой 36-летний защитник встретил на Харьковском направлении и отдал жизнь, спасая своих побратимов.

О гибели спортсмена сообщили представители "Колоса".

Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области

"Серго был прекрасным и порядочным человеком, играл за ФК "Колос" с 2006 года, становился лучшим игроком чемпионата. Серго, ты навсегда останешься в наших сердцах, благодарим тебя за все, царство небесное наш Герой, покойся с миром, друг", – говорится в заявлении команды.

Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области
Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области

Также Горнакашвили работал детским тренером по футболу и, по словам родителей маленьких спортсменов, был лучшим в своем деле.

Когда-то семья Серго была вынуждена покинуть Грузию из-за российской агрессии, но война догнала его в Украине.

Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области
Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области

По информации ukrreporter, Серго был отцом троих детей, самому младшему из которых всего четыре месяца. Спортсмен мог не идти воевать, но именно ради своих малышей он взял в руки оружие после полномасштабного вторжения России. "Я не могу не пойти. Моим детям здесь жить", – объяснял свой поступок Горнакашвили.

Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области
Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области

В последнее время Серго вместе с побратимами давал отпор оккупантам на Харьковском направлении. Однако бой 20 мая 2024 стал для него последним. По словам знакомых, Горнакашвили прикрыл своим телом побратимов.

Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области

В скорби из-за гибели Серго и грузинская диаспора в Украине: "Он был не просто преданным работником грузинского культурно-образовательного центра, он также был очень хорошим человеком, который всегда нам давал тепло и понимание. Он пришел к нам в диаспору еще молодым и всегда был рядом, поддерживая нас во всех наших усилиях по укреплению дружбы между нашими странами".

Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области
Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области

"Сегодня мы потеряли не только выдающегося коллегу, но и любимого человека, который был для нас лучом света в этом сложном мире. Его потеря для нас всех чрезвычайно тяжела. Серго, покойся с миром. Ты всегда будешь с нами в наших сердцах, и мы будем всегда помнить тебя как символ добродетели и великой души. Пусть твоя доброта, которую ты приносил в мир, останется с нами навсегда. Пусть земля будет тебе лебединым пухом", – отреагировали на гибель героя в диаспоре.

Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области
Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области
Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области

По предварительной информации, похоронят Горнакашвили 26 мая в Киеве. Отпевание состоится в Михайловском соборе.

Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист "Колоса" держал оборону в Харьковской области

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