Отец троих детей прикрыл собой собратья во время боя: футболист 'Колоса' держал оборону в Харьковской области

20 мая в бою с российскими оккупантами погиб игрок ФК "Колос" из Большой Дымерки Серго Горнакашвили. Свой последний бой 36-летний защитник встретил на Харьковском направлении и отдал жизнь, спасая своих побратимов.

О гибели спортсмена сообщили представители "Колоса".

"Серго был прекрасным и порядочным человеком, играл за ФК "Колос" с 2006 года, становился лучшим игроком чемпионата. Серго, ты навсегда останешься в наших сердцах, благодарим тебя за все, царство небесное наш Герой, покойся с миром, друг", – говорится в заявлении команды.

Также Горнакашвили работал детским тренером по футболу и, по словам родителей маленьких спортсменов, был лучшим в своем деле.

Когда-то семья Серго была вынуждена покинуть Грузию из-за российской агрессии, но война догнала его в Украине.

По информации ukrreporter, Серго был отцом троих детей, самому младшему из которых всего четыре месяца. Спортсмен мог не идти воевать, но именно ради своих малышей он взял в руки оружие после полномасштабного вторжения России. "Я не могу не пойти. Моим детям здесь жить", – объяснял свой поступок Горнакашвили.

В последнее время Серго вместе с побратимами давал отпор оккупантам на Харьковском направлении. Однако бой 20 мая 2024 стал для него последним. По словам знакомых, Горнакашвили прикрыл своим телом побратимов.

В скорби из-за гибели Серго и грузинская диаспора в Украине: "Он был не просто преданным работником грузинского культурно-образовательного центра, он также был очень хорошим человеком, который всегда нам давал тепло и понимание. Он пришел к нам в диаспору еще молодым и всегда был рядом, поддерживая нас во всех наших усилиях по укреплению дружбы между нашими странами".

"Сегодня мы потеряли не только выдающегося коллегу, но и любимого человека, который был для нас лучом света в этом сложном мире. Его потеря для нас всех чрезвычайно тяжела. Серго, покойся с миром. Ты всегда будешь с нами в наших сердцах, и мы будем всегда помнить тебя как символ добродетели и великой души. Пусть твоя доброта, которую ты приносил в мир, останется с нами навсегда. Пусть земля будет тебе лебединым пухом", – отреагировали на гибель героя в диаспоре.

По предварительной информации, похоронят Горнакашвили 26 мая в Киеве. Отпевание состоится в Михайловском соборе.

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