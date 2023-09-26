Особый статус: в России выдвинули нелепый ультиматум по переходу из УЕФА в Азию

Россия при уходе из Европейского футбольного союза (УЕФА) требует себе особый статус в Азиатской конфедерации (АФК). Страна-агрессорка, которая никогда не входила в число ведущих в этом виде спорта, снова возомнила себя особенной из-за территориальных размеров.

Такой ультиматум выдвинул президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев в интервью порталу "РБ Спорт". Функционер выразил уверенность в том, что соревнования в Азии должны быть реформированы в интересах РФ, если та решит сменить футбольную прописку.

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"Мы – Россия, большая и сильная страна, не можем перейти на условиях простого члена ассоциации. Наверное, предположу, что при потенциальном переходе мы должны играть ведущую роль. Предположу, что если заходить в Азию, то большим проектом, реформируя систему соревнований. Не до конца понимаю, как любой из наших клубов-участников азиатских соревнований в среду играет в Лиге чемпионов в Катаре (ближний вариант), во Вьетнаме или Новой Зеландии (дальний вариант), а в субботу или воскресенье играет в чемпионате", – сказал Алаев.

Ранее глава РПЛ рассказал "суровую правду жизни" о возвращении российских клубных команд и национальных сборных в европейские турниры.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды не вернутся в международные футбольные турниры до тех пор, пока оккупанты не покинут территории Украины.

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