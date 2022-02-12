Определился победитель клубного чемпионата мира по футболу

Лондонский "Челси" в финале клубного чемпионата мира победил бразильский клуб "Палмейрас" и впервые в своей истории выиграл этот турнир. Матч в ОАЭ завершился в дополнительное время со счетом 2:1.

В первом тайме зрители голов не увидели. Счет был открыт лишь на 55-й минуте после удара Ромелу Лукаку. Бельгиец воспользовался великолепной передачей Хадсона-Одои с левого фланга и головой вколотил под перекладину.

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На 64-й минуте Тиаго Силва рукой снял мяч с головы капитана "Палмейрас" в своей штрафной и Рафаэл Вейг реализовал наказание с пенальти.

На 116-й минуте дополнительного времени Сесар Аспиликуэта бил мощно в центру, но Луан остановил полет мяча рукой. Кай Хавертц четко пробил 11-метровый.

Для лондонского клуба это стало 21-м трофеем после того, как летом 2003 года он стал собственностью Романа Абрамовича.

"Челси" Англия – "Палмейрас" Бразилия 2:1 (0:0, 1:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 55 Лукаку, 1:1 – 64, пенальти Рафаэл Вейга, 2:1 – 117, пенальти Хавертц.

Челси – Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен (Сарр, 90), Ковачич (Зиеш, 90), Канте, Маунт (Пулишич, 31), Хавертц, Лукаку (Вернер, 76), Хадсон-Одои (Сауль, 77).

Палмейрас – Уэвертон, Маркос Роша (Дейверсон, 118), Гомес, Луан, Пикерес, Скарпа, Зе Рафаэл (Жаилсон, 60), Данило, Рафаэл Вейга (Атуэста, 78), Рони (Весли, 77), Дуду (Рафаэл Наварро, 103).

Предупреждения: Весли (105), Луан (115), Атуэста (116), Хавертц (118).

Удаление: Луан (120).

Напомним, в прошлом сезоне "Челси" выиграл Лигу чемпионов УЕФА. "Палмейрас" же второй год подряд одержал победу в Кубке Либертадорес.