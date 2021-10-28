Определились четвертьфиналисты Кубка Украины по футболу

С 26 по 28 октября в семи городах нашей страны состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины. Было определено семь четвертьфиналистов из восьми. В следующую стадию турнира вышли "Динамо", "Шахтер", "Александрия", "Ворскла", "Львов", "Заря" и "Металлист".

Встреча ЛНЗ (клуб из Черкасс, выступающий во Второй лиге чемпионата Украины) и "Днепра-1" была перенесена на ноябрь-декабрь из-за коронавируса у футболистов ЛНЗ.

После этого в Доме футболу состоится жеребьевка, которая определит пары 1/4 финала. Матчи запланированы на 2 марта. Полуфиналы пройдут 20 апреля. Финальный поединок – 11 мая.

Все результаты 1/8 финала Кубка Украины:

"Черноморец" – "Шахтер" 0:3 (0:0, 0:3) / ОТЧЕТ

Видео дня

Голы: 0:1 – 65 Фернандо Педро, 0:2 – 72 Маркос Антонио, 0:3 – 82 Дентиньо.

Черноморец – Варакута, Биловар, Скорко, Кузик, Дубко, Брагару (Долгов, 78), Вачиберадзе (Кравченко, 85), Смирный (Михайленко, 67), Цитаишвили (Авагимян, 67), Тлумак, Ванат (Бугай, 78).

Шахтер – Пятов, Витао, Корниенко (Исмаили, 59), Кривцов, Конопля (Додо, 59), Маркос Антонио, Судаков, Тете (Марлос, 78), Соломон (Мудрик, 69), Фернандо Педро (Дентиньо, 69), Бондаренко.

Предупреждения: Смирный (15), Конопля (37), Цитаишвили (65), Михайленко (90).

"Мариуполь" – "Динамо" 1:2 (0:2, 1:0) / ОТЧЕТ

Голы: 0:1 – 16 Вербич, 0:2 – 33 Шабанов, 1:2 – 85 Очеретько.

Мариуполь – Турбаевский, Петерман, Драмбаев, Удод, Мишнев, Очеретько, Чех (Спировски, 70), Холод (Стасюк, 46), Кащук (Микитишин, 82), Топалов (Шостак, 58), Вьюнник (Меличенко, 82).

Динамо – Бойко, Караваев, Забарный, Шабанов, Тымчик, Шапаренко (Шепелев, 46), Леднев (Гармаш, 68), Сидорчук (Кендзера, 78), Вербич, Антюх (Витиньо, 68), Шкурин (Рамирес, 46).

Предупреждения: Удод (42), Шабанов (51), Стасюк (65).

"Металлист-1925" – "Александрия" 2:5 (0:2, 2:3)

Голы: 0:1 – 24 Мустафаев, 0:2 – 29 Мустафаев, 0:3 – 53 Копына, 1:3 – 63 Крыськив, 1:4 – 69 Кирюханцев, 2:4 – 85 Ременюк, 2:5 – 90 Устименко.

Металлист-1925 – Сидоренко, Ченбай, Шершень, Западня (Кверквелия, 59), Габелок, Фабиньо, Савин (Ременюк, 59), Голодюк (Задерака, 80), Крыськив, Протасов, Марлисон (Зубков, 80).

Александрия – Горох, Мельник, Дубра, Фомба (Чубатый, 80), Третьяков (Кирюханцев, 46), Мустафаев, Демченко, Дришлюк, Копына (Сытников, 90), Кожушко (Новиков, 80), Спинелли (Устименко, 46).

Предупреждение: Кожушко (77).

"Верес" – "Ворскла" 1:3 (0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 21 Кане, 0:2 – 67 Пешич, 0:3 – 83 Яворский, 1:3 – 90, пенальти Сергийчук.

Верес – Кичак, Гончаренко, Немчанинов, Махнев, Петько, Пасич, Шестаков (Солдат, 73), Полюлях (Панасенко, 63), Дахновский, Гегедош (Тимофеенко, 73), Сергийчук.

Ворскла – Ризнык, Якубу (Кушниренко, 73), Тамм, Пердута, Яворский, Челядин, Кане (Коджови, 87), Тилль (Хрипчук, 89), Пешич, Ранжел, Степанюк (Павлюк, 87).

Предупреждения: Пасич (12), Петько (54), Степанюк (56), Панасенко (71), Яворский (73), Сергийчук (87).

Удаление: Дахновский (71).

Альянс – Львов 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 2:3

Голы: 0:1 – 13 Бусько, 1:1 – 19 Карноза.

Рух – Заря 0:2 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы: 0:1 – 100 Захеди, 0:2 – 110 Захеди.

Металлист – Колос 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 19 Мизюк.