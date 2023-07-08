Олимпийского чемпиона по футболу избили фанаты. Видео

Чемпион Олимпийских игр-2016 в составе сборной Бразилии по футболу Луан Виейра пострадал от действий фанатов в Бразилии. 30-летний полузащитник "Коринтианса" был избит под мотелем в Сан-Паулу.

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Футболист решил устроить вечеринку, но в разгар праздника к нему прорвались несколько болельщиков из группировки Gavioes da Fiel, недовольных результатами команды. Хулиганы насильно вывели его из номера и избили его. При этом от Виейра требовали немедленно расторгнуть контракт с "Коринтиансом", называя игрока трусом.

Сам спортсмен опубликовал в социальной сети фотографию с пятнами крови на одежде, подписав: "Дело не только в футболе".

"Коринтианс" у себя в социальных сетях пообещал пострадавшему всяческую поддержку, осудив нападение.

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