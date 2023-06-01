Оккупанты в Крыму пожаловались на Украину, которая мешает им заниматься предательством в футболе

"Генеральный директор" футбольного клуба "Севастополь" Валерий Чалый пожаловался, что Украина препятствует изменению футбольного гражданства его футболистов. 1 июня стало известно, что крымская команда получила соответствующий аттестат от Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Россими и будет включена в состав участников нового сезона в турнире.

Видео дня

"К сожалению, у нас восемь человек имеют паспорта Украины. Мы говорим про паспорта футбольные, а не гражданские. Украина препятствует смене такого футбольного спортивного гражданства", – сказал Чалый в интервью "Матч ТВ".

Напомним, УЕФА не признает Крым территорией России. ТСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во второй лиге российского футбола в 2014 году. Однако УЕФА потребовал от РФС исключить их из своего состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФС обвинил УЕФА в том, что европейская организация "слишком быстро" решила исключить команды из России из своих турниров после начала войны в Украине.

Отметим, что ранее Чалый обвинил УЕФА и Украину в "уничтожении" футбола в Крыму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!