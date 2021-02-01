Огненное интервью Игоря Суркиса: обзор спортивных СМИ

Главным футбольным ньюсмейкером на минувшей неделе было киевское "Динамо". Вначале на программе "В гостях у Гордона" побывал президент клуба Игорь Суркис, который дал маститому журналисту масштабное, глубокое и очень откровенное интервью о своих взглядах на жизнь, на взаимоотношения между людьми, о любви и дружбе в семье, о футболистах и тренерах возглавляемого им коллектива и многом-многом другом.

Затем клуб презентовал эксклюзивную программу диджитализации своей деятельности в свете современных веяний научно-технического прогресса. Наконец, наставник бело-синих Мирча Луческу подвел промежуточные итоги своей работы во главе столичного гранда. Обо всем этом взахлеб рассказывали отечественные специализированные и не только СМИ, которые предопределили сквозную тематику прошедшей семидневки.

ЗА ЛУЧЕСКУ ОТПРАВЛЯЛИ САМОЛЕТ

Игорь Суркис – один из немногих, если не единственный, из руководителей отечественных футбольных клубов, который постоянно пребывает на острие общественного интереса. И не только потому, что "Динамо" – это имя, вызывающее трепет у миллионов поклонников любимой игры, но и благодаря своей активной позиции, которую он занимает в украинском футболе.

Порой жесткой, нелицеприятной, если речь идет о несправедливости к возглавляемому им клубу, откровенном дилетантизме, а то и преднамеренном стремлении нагадить со стороны облеченных властью и не только футбольных злопыхателей. Чего греха таить: в наше время, когда жлобство стало нормой культуры, подлость – залогом успешности, а предательство – правилом жизни, таких хватает. Поэтому четкая, внятная, принципиальная позиция Игоря Суркиса не может не вызывать уважения.

Неудивительно, что по мотивам интервью Дмитрию Гордону только за первые сутки в отечественном медиапространстве было опубликовано более 300 материалов в профильных и общеполитических ресурсах, а на YouTube-канале популярного публициста диалог с президентом "Динамо" уже посмотрели более шестисот тысяч зрителей. И эти цифры продолжают расти.

Обратимся к первоисточнику (Gordonua, 27.01.21) и мы, выделив конспективно наиболее интересные, по мнению СМИ, темы интервью.

Понятно, что наибольшее внимание болельщиков вызывает выступление собственно команды киевского "Динамо". В этом контексте продолжает будоражить умы назначение на должность главного тренера румынского специалиста Мирчи Луческу, прежде отдавшего более десятка лет главному и самому принципиальному сопернику киевлян – "Шахтеру".

Назначение, поначалу вызвавшее неоднозначную реакцию у определенной части поклонников клуба, по прошествии полугода с небольшим окончательно развеяло все сомнения. Выигрыш Суперкубка Украины, выступление в групповом турнире Лиги чемпионов, выход в весеннюю стадию Лиги Европы, лидерство в первенстве страны – еще недавно все это выглядело осязаемым на расстоянии. А теперь стало реальностью. Так что Игоря Суркиса вне сомнений можно поздравить с попаданием в цель. По крайней мере, на данном этапе становления команды.

"Идея пригласить Луческу пришла мне, – рассказал Игорь Михайлович. – С ней я пошел к брату. Не представляете, какая была реакция – нужно знать Григория. Но я объяснил, что в условиях коронавируса, когда никуда невозможно выехать, мы находимся в цейтноте. Говорить за три недели до начала сезона о новом тренере или другом проекте нереально. А нам нужен опытный наставник.

Луческу знает наш футбол изнутри, знает, в принципе, команду, понимает, как работать в этих непростых условиях. Переговорив с братом, приняли решение попытаться выйти на Мирчу. Связались с его представителем Аркадием Запорожану. Послали самолет, встретились у нас дома, потом поехали на базу. Откровенно признались, чего мы хотим и что можем. О деньгах речь вообще не шла".

Игорь Суркис признался, что окончательно вопрос об отставке Алексея Михайличенко решился после поражения в заключительном матче предыдущего чемпионата страны от "Колоса". Собственно, последней каплей стал даже не счет (0:2), а реакция прежнего наставника на события в параллельном поединке "Десна" – "Заря". В качестве возможного преемника вначале фигурировал Сергей Ребров, но он только-только подписал новый контракт с "Ференцварошем". Также рассматривалась кандидатура Юрия Семина. Но в итоге все сложилось в пользу Луческу.

Дмитрий Гордон поинтересовался, был ли у Суркиса на этот счет разговор с собственником "Шахтера" Ринатом Ахметовым. "До подписания контракта – нет, – отрезал Игорь Михайлович. – Но позже мы обсудили этот вопрос. Не в обиде ли он? А за что ему обижаться? У меня с Ринатом Леонидовичем великолепные отношения. Мы прекрасно общаемся. Нам нечего делить. У него плохое настроение только тогда, когда "Шахтер" не выигрывает. Он хочет занимать первые места. Но и я хочу занимать первое место. Хотя у Ахметова финансовых возможностей больше. Все об этом знают. Но мы боремся, цепляемся".

Признался Игорь Суркис и в том, что у него есть мечта обыграть "Шахтер" на "Донбасс Арене": "Хочу, чтобы в нашей стране наступил мир. Чтобы мы могли приехать на один из лучших стадионов страны и сыграть в футбол. Чтобы "Шахтер" вернулся в родной город. Меня упрекают в том, что я разрешил горнякам выступать в Киеве. Но ведь НСК "Олимпийский" – государственное предприятие. Конечно, на газон теперь ложится дополнительная нагрузка. Но ведь люди оказались вне дома. Поэтому не надо обвинять меня в том, к чему я непричастен".

ЛЮБИЛ СЛУШАТЬ ЛОБАНОВСКОГО

С особым благоговением Игорь Суркис вспоминает о Валерии Лобановском: "У нас были отношения, наверное, как между отцом и сыном. Настолько они были близкие и теплые. Мы иногда спорили. Он не сразу, но мог признать, что в чем-то ошибался. Валерий Васильевич вообще никогда не говорил, что на сто процентов во всем прав.

Я его любил слушать. Когда слушаешь не просто для приличия, человеку хочется говорить. А я слушал его не для приличия – мне было интересно. Я впитывал в себя все, что он рассказывал. Я любил футбол и до того, как близко познакомился с Валерием Васильевичем. А команду 1975 года считаю лучшей в истории "Динамо". О такой можно только мечтать. Конечно, время все меняет. И сегодня, если замерить показатели тех игроков и теперешних, сравнение будет не в их пользу. Но тогда они опередили время".

В этом была сила Лобановского – он на шаг опережал остальных: "У него был математический склад ума. То, что сейчас высчитывают с помощью компьютера, он вычислял в уме. Он был системным. Сумасшедший психолог. Непревзойденный мотиватор. И, что немаловажно, никогда не кричал. Умел добиться своего словом, взглядом, убеждением".

"Когда Валерия Васильевича не стало, я не мог прийти в себя, – вспоминает Игорь Суркис, который до последнего момента был рядом с Великим Тренером. – Я потерял самого близкого человека. Он – золотой. Порядочный, честный, бесхитростный". По степени потрясения, как признался президент "Динамо", только смерть мамы была такой же болезненной.

Теплые отношения остались у руководителей клуба и в целом с семьей Лобановского. С первого дня знакомства на квартире по улице Суворова, когда братья были поражены скромностью людей, ставших для них затем родными. Знакомство же состоялось после того, как динамовцы в 1996 году на евроарене с треском проиграли вначале венскому "Рапиду", а затем и заштатному швейцарскому "Ксамаксу".

Тренером тогда был Йожеф Сабо. Игорь Суркис хорошо помнит его интервью в еженедельнике "Бульвар": "Йожеф Йожефович тогда сказал, что всех игроков надо взять и сбросить с моста. Мол, придет Лобановский – и мы посмотрим, кто из этих неликвидов останется в команде. Он всех разгонит".

Кстати, о Сабо.

"Страшно не люблю предателей", – в сердцах бросил Игорь Суркис, когда речь зашла о еще одном наставнике "Динамо" прошлых лет. "Предал?" – переспросил Гордон. "Это он пускай судит".

"Знаю, что по отношению к Сабо был честен, – продолжил Игорь Михайлович. – Все что мог, для его тренерской карьеры дал. И все, что он будет теперь говорить, не будет соответствовать действительности. Потому что он много раз обманул.

Как может человек, который был тренером киевского "Динамо", который дружил со мной, сказать, что будет болеть за "Ференцварош"? Ну, скажи: "Буду болеть за Реброва". Но не за "Ференцварош" же! Я не говорю о том, что он работает на канале, который, мягко говоря, недружественен нам. Нельзя же все время поливать команду…

Сабо мне не враг. Если понадобится помощь, я протяну ему руку. Он для меня был другом. Я, мой брат, отец относились к нему, как к члену семьи. Но он выбрал свой путь. Ушел некрасиво. Придумал, что его сплавили".

Вместе с тем президент "Динамо" с теплотой отзывается о Юрии Семине и Валерии Газзаеве, уважительно – о большинстве футболистов, в том числе об Андрее Шевченко и Александре Шовковском, которые сегодня, вольно или невольно, оказались по другую сторону баррикад.

Не в плане того, что работают со сборной, а в контексте особого отношения УАФ/ФФУ к киевскому "Динамо". Из-за чего любимый клуб большинства болельщиков страны потугами предводителя федерации Павелко и его приспешников пытаются третировать всеми возможными способами.

Там же, в Доме футбола, на какой-то почетной должности засел и Олег Блохин – еще один бывший динамовский футболист и тренер. В качестве тренера на должность его приглашал Игорь Суркис.

"В юности Блохин для меня был кумиром, – говорит Игорь Михайлович. – Забивал такие мячи! Наверное, как футболист, кумиром и останется. Но у него такой характер… Если бы он мог себя поцеловать в одно место, то сам бы себя и поцеловал…"

Вместе с тем Суркис отдает должное Олегу Блохину как человеку, много сделавшему для украинского футбола. В том числе, на посту наставника национальной команды, с которой в 2006 году добрался до четвертьфинала чемпионата мира. Это достойно уважения.

В "Динамо", по словам президента, Блохин оказался спонтанно – после эмоционального решения уволить Семина: "Мы встретились у меня дома. Блохин еще был тренером сборной. Говорю: "Есть такое предложение. Если не вы, то кто, Олег Владимирович?" Он в ответ: "Это моя мечта. Хочу пройти этот путь". Я ему: "Ну, вы же понимаете: нужен результат".

Но результата не было, хотя именно при Блохине клуб потратил наибольшие средства на приобретение новых игроков: "Ни у кого из тренеров не было такой мощной трансферной кампании. И начал он прекрасно: мы выиграли турнир четырех, все вроде бы шло по плану. Но когда команда докатилась до четвертого места в первенстве Украины, все стало понятно.

Он может на меня обижаться, но обижаться надо на самого себя. Не может киевское "Динамо" занимать четвертое место. Можно проиграть матч, второй, третий, можно не стать первыми. Но потерять интерес к игре и борьбе…"

Игорь Суркис считает, что после "Динамо" Блохин выбрал свой путь: "Он сейчас работает в федерации футбола. Если он работает на благо футбола и помогает его развитию – честь ему и хвала".

РАЗВАЛИТЬ "ДИНАМО" НИКОМУ НЕ ДАМ

Красной нитью через все интервью Игоря Суркиса проходит тема семьи: "Я счастлив – у меня прекрасная семья, прекрасные дети. Надеюсь, будут и прекрасные внуки. У меня жив отец, есть брат, племянницы, дети племянницы. Скажу откровенно: в обиду ни себя, ни свою семью никому не дам. Буду грызть и бороться до последней капли крови".

С ностальгией вспоминает Игорь Михайлович о матери, которой не стало шесть лет назад: "Она было учителем русского языка и литературы, преподавала в школе. Потом работала старшим товароведом, заместителем директора Киевкниготорга. У нас была шикарная библиотека. Отец, когда переехал жить ко мне, подарил ее клубной базе "Динамо".

Отец Суркисов, Михаил Давидович, всю жизнь был врачом, фронтовик. Был на передовой – под Сталинградом, дошел до Берлина. Игорь вспоминает, как во время чемпионата мира 2006 года попросил съездить к Рейхстагу: "Тут где-то я свою подпись оставил. Надо найти". Память будоражат горе и разруха, которые принесла война. Старший из Суркисов, которому недавно исполнился 101 год, отказывается понимать, почему кровопролитие происходит в наши дни. Его надо прекратить – считает он.

Дед Игоря по материнской линии был литератором, почетным членом Федерации футбола СССР, в его доме бывали многие футбольные знаменитости. Собственно, именно он приобщил братьев к игре. Он же увлек младшего коллекционированием марок.

С пиететом говорит о брате, который, несмотря на старшинство, всегда был его другом: "За него я любому пасть порву".

"У меня было счастливое детство, – вспоминает Игорь Михайлович. – И если бы мне сейчас предложили на выбор что-то другое, я выбрал бы то самое – свое детство. Когда вставал в восемь утра в воскресенье, собирал сумку, потому что в 12 часов наша возрастная категория на Станкозаводе должна была играть в футбол. Если нужно было ехать на выезд, собирались возле метро "Нивки".

Это незабываемые вещи. У меня был миллион друзей, практически никогда не возникало конфликтов. Мы встречались, общались, дружили. Били мячами окна, ругались с учителями, переделывали дневники…"

Сейчас Игорю Суркису 62. На вопрос Дмитрия Гордона, что он считает самым главным в жизни, ответил: "Любить семью, близких, друзей. Любить честно и искренне. Когда надо – прийти на помощь. Поступать так, чтобы не было стыдно смотреть людям в глаза".

Эти качества помогают Игорю Суркису сеять добро и на посту президента киевского "Динамо". Клуб давно уже опекает детей, пострадавших от Чернобыля. Да, собственно, у многих уже у самих дети. "Приходят, говорят – помним, как в таком-то году вы вручили нам то-то и то, – не без сентиментальности говорит Игорь Михайлович. – И вы знаете – это кайф. Мы столько лет уже вместе".

Клуб взял под опеку военный госпиталь, обеспечивает раненых медикаментами, продуктами, одеждой. Приглашает их, когда это возможно, на футбольные матчи. Только за последнее время "Динамо" купило 38 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц Житомирской и Черкасской областей. Уже не впервые помогло диагностическим оборудованием Киевскому Институту Сердца. Системно реализует массу социальных проектов, регулярно оказывая помощь нуждающимся по самым разным поводам. Например, из последних – оперативно решено патронировать лечение 11-летнего Максима Капустяника, который недавно был обстрелян из дробовика неизвестными в Тернополе.

"У нас нет возможности объять необъятное, – говорит Игорь Суркис. – Но, где можем и чем можем, мы стараемся помогать. Мы это делаем и будем делать впредь".

"Наверное, за те годы, что мы с братом у руля клуба, много средств было потрачено неправильно, впустую, но найдите еще таких людей, которые так безумно любят футбол и готовы тратить деньги, не ставя никакие ультиматумы. Мы тянем, продолжаем тянуть. Но порой складывается впечатление, что команда "Динамо" нужна только братьям Суркисам. А мне кажется, что она нужна всей Украине".

"Что вас может заставить уйти с поста президента киевского "Динамо"? – спросил Дмитрий Гордон у Игоря Суркиса.

"Вот вы сейчас скажете, что захотите поруководить и возьмете на себя финансовую составляющую. А если вы скажете, что просто хотите поруководить, я не уйду. Если у вас есть смелость поруководить за свои деньги, значит, вы будете ответственно к этому относиться. А просто болтать языком и развалить…

Пока я живой, развалить "Динамо" не дам. А если все же перестану быть президентом, буду с нетерпением ждать матчей команды и как простой болельщик болеть за нее так же, как болею сейчас".

ЖДЕТ СЛОЖНАЯ, НО ИНТЕРЕСНАЯ ВЕСНА

Понятно, что столь резонансное интервью президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса (еще раз напомним о первоисточнике Gordonua.com, 27.01.21) не могло не вызвать соответствующей реакции в футбольной среде. Обратимся к мнению авторов некоторых откликов на саму публикацию и высказывания интервьюируемого.

"Пусть его прочитают хотя бы сто человек, но интервью того стоит, – отметил известный телекомментатор и журналист Алексей Андронов. – Я отвечаю. Знаю эту семью более двадцати лет. Здоровья им всем" (Dynamo.kiev.ua/, 28.01.21).

"25 лет ждал интервью с Суркисом, -– поделился деталями автор и ведущий студии "В гостях у Гордона" сам Дмитрий Гордон в комментарии программе "Вмикай підігрів" на канале "Футбол 1". – Это рекорд. Игорь Михайлович был абсолютно откровенен. Это для меня нерядовое событие, отношу его к самым ярким и запоминающимся беседам. Та степень откровенности и те эмоции, которые он задал, позволяют мне так утверждать.

Думаю, что Игорь Суркис сблизился этим интервью с болельщиками. Но еще больше сближают результаты команды. И если Леческу добивается результатов, то, значит, все идет хорошо. Тренер уже задал тон. "Динамо" ведь вошло в Лигу чемпионов спустя столько лет" (Footballua.tv, 29.01.21).

Продолжая рассуждать о румынском специалисте, Дмитрий Гордон признался, что с пониманием отнесся к назначению Луческу на должность главного тренера "Динамо". Ведь является преданным поклонником столичного клуба, с которым был в самое тяжелое время.

Гордон проводит аналогию, вспоминая Константина Бескова – плоть от плоти московского динамовца, который пошел спасать конкурентов из "Спартак". Тогда тоже все противились, возмущались. Но потом полюбили Бескова как символ "Спартака".

Какой потолок у "Динамо" с Мирчей Луческу? "Потолка нет, – убежден автор интервью. – Луческу – тренер, который смотрит вперед. Он не фокусируется на цели, которая ближе всего, а, как выдающийся шахматист, заглядывает на несколько ходов вперед. Мне кажется, уже в ближайшее время "Динамо" может совершить качественный рывок" (Dynamomania.com, 29.01.21).

Можно соглашаться с Гордоном, а можно и сомневаться, как это делает телекомментатор Виктор Вацко, который считает, что полгода – слишком короткий период, чтобы судить о качестве работы главного тренера. Да, локальный результат налицо, но даже попадание в групповой этап Лиги чемпионов – это только часть задач, которые стоят перед командой и ее наставником.

Вацко ссылается на интервью Луческу российскому порталу "Спорт-экспресс", в котором тот сказал, что достижение результата не было его главной задачей. Ему нужно было построить команду, привить ей красивый футбол, который бы нравился болельщикам, и довести молодых игроков до достаточно высокого уровня, чтобы они могли спокойно играть в международных матчах.

"Пока ни один из этих трех пунктов Луческу не выполнил, – утверждает служитель микрофона. – Он в процессе, и выполнит или нет – покажет только время. За прошедшие полгода у команды были и хорошие моменты, а были и такие, которые вызывают определенные вопросы.

Если матчи с "Ференцварошем", как сказал Луческу, являются определенным показателем успехов "Динамо" в Лиге чемпионов, то эти поединки также не дают однозначного ответа: какое оно – "Динамо" Луческу? (1927.kiev.ua, 29.01.21).

Как итог: первые полгода своей каденции в Киеве Луческу провел успешно, но конфетно-букетный период уже закончился. Начинается бытовуха, вторая часть сезона, которая будет для румынского специалиста моментом истины. Важным показателем станут матчи с "Брюгге" и борьба с "Шахтером" на внутренней арене.

Хотя в любом случае Луческу подарил поклонникам "Динамо" надежду на светлое будущее. По крайней мере, в турнирной таблице первенства динамовцы опережают горняков, хотя в минувшем сезоне безнадежно от них отстали. Так что нас ждет сложная, но интересная весна.

Программа "Вмикай підігрів" предоставила слово на заданную тему и не совсем футбольному человеку, хотя и страстному болельщику – известному шоумену и телеведущему с творческим псевдонимом – Анатолий Анатолич.

"Новость о назначении Луческу меня тоже удивила, – признался мастер острого словца. – Но также удивила реакция ультрас и их агрессия. В таких ситуациях нужно сначала разобраться. Для меня главный аргумент – счет на табло. Я тогда сказал, что буду ждать" (Footballua.tv, 29.01.21).

Популярный шоумен признался, что болеет не только за "Динамо", но и за "Ювентус" и родной "Кривбасс". А, когда наши клубы играют в Европе, так еще и за них. Тем не менее, никакой категоричности по отношению к Луческу в связи с его прежней принадлежностью к "Шахтеру" у него нет. Наоборот, ему нравится то, что он увидел. "Динамо", наконец-то, подарило те эмоции, которых он давно не ощущал.

"Я общался с несколькими игроками "Динамо", и они мне сказали, что почувствовали подъем атмосферы в команде, – поведал шоумен. – Приход Луческу стал для них таким себе пинком в хорошем смысле. Уже не зазорно вести речь о чемпионстве. Думаю, поклонники заслуживают вновь увидеть золото у "Динамо". А лично я кайфую от молодого поколения игроков. Футболки Шапаренко раскупают, и это здорово" (Footballua.tv, 29.01.21).

Между тем скоропостижно сиганувший с тренерской стези в стан так называемых экспертов Олег Федорчук озаботился вопросом, почему Суркисам будет трудно продать "Динамо".

"В Украине невозможна ситуация, когда заходит группа бизнесменов, – утверждает глубокий знаток. – Уровень доверия в украинской бизнес-среде чрезвычайно низкий. Поэтому, думаю, в ближайшие десять лет смена владельцев "Динамо" не грозит" (Gazeta.ua, 28.01.21).

Вот и хорошо. Значит, в течение минимум десяти лет киевское "Динамо" никто не развалит…

ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ УСЛОВИЯ

Но вернемся к интервью Мирчи Луческу Артему Калинину из российского "Спорт-экспресса".

"Я принял киевское "Динамо" в сложной ситуации, -– утверждает Мистер. – С тех пор, как покинул "Шахтер", киевляне сильно поменяли состав, практически все опытные игроки ушли. Был резкий крен в сторону молодежи, которая просто не была готова играть на таком уровне.

Братья Григорий и Игорь Суркисы пригласили меня, чтобы поговорить о сотрудничестве. Они прекрасно знали, кого зовут, и учитывали мое прошлое в "Шахтере". Новости о переговорах попали в СМИ, начались протесты фанатов, и я хотел отказаться от приглашения. Но президент клуба Игорь Суркис постоянно звонил мне, мы много общались. В итоге я согласился возглавить "Динамо" (Sport-express.ru, 29.01.21).

Луческу вспоминает, что положение усугубляли травмы восьми футболистов, некоторые их которых только приступили к восстановлению. Приходилось ставить в основу молодого Забарного, выпускать игроков не на их родных позициях. Потом начались проблемы с коронавирусом, когда вылетала большая группа исполнителей. При этом в Лиге чемпионов пришлось играть с такими грандами, как "Ювентус" и "Барселона".

Мистер сразу определил, что ключевыми будут матчи с "Ференцварошем". Задачу выполнили – вышли в плей-офф Лиги Европы. При этом команда по-прежнему очень молода. Но такие ребята, как Забарный, Миколенко, Попов, Супряга, Шапаренко, Цыганков и другие очень дисциплинированы, готовы учиться, слушают, что им говорит Луческу. И это вселяет в тренера веру в то, что у них большое будущее.

"Динамо" не может покупать дорогих игроков и предлагать им большие зарплаты. Но это компенсируется энтузиазмом имеющихся ребят. Они хотят проявить себя, повысить свой статус, свою значимость. Не мне судить, есть ли разница между "Динамо" летнего образца и нынешним. Единственное, что могу сказать: достижение результата не было моей главной задачей, когда я пришел в клуб. Потому что сразу его добиться невозможно.

Для этого нужна выстроенная команда, требуется время. Команда хорошо обученная, с хорошими отношениями внутри коллектива, с хорошей дисциплиной. Нельзя построить команду только из игроков своей академии, когда соперники ищут усиление по всему миру. В своем возрасте парни могут быть сильны, но когда они вливаются в первую команду, то разница становится очевидной.

В таких условиях не получится сразу добиться результата. Но, как опытный тренер, я принял те условия, что есть. И работаю с теми футболистами, которые имеются в моем распоряжении", -– подытожил Луческу (Sport-express.ru, 29.01.21).

Это интервью Мирча Луческу дал, когда динамовцы находились на сборе в Эмиратах. Прибыв на побывку на несколько дней в Киев, команда отправилась на второй предсезонный сбор – теперь в Турцию. А в динамовском клубе тем временем произошло еще одно неординарное событие.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ТОКЕНЫ

Собственно, началось все во вторник 26 января, когда вице-президентом клуба по вопросам инноваций был назначен известный в мире девелопмента и блокчейна специалист Марк Гинсбург – основатель Украинского инвестиционного холдинга, глава Федерации робототехники Украины, посол Global Blockchain Business Council (GBBC) в Украине.

"Наверняка, вы помните, что одной из первых государственных программ, которые провозгласил после своего назначения Президент Украины Владимир Зеленский, была программа "Держава у смартфоні". Она означала, что Украина должна стать лидером в информационном пространстве. ФК "Динамо" (Киев) будет реально воплощать эту программу в жизнь. Мы делаем огромный шаг к диджитализации", -– отметил Марк Гинсбург после своего назначения (Fcdynamo.kiev.ua, 26.01.21).

А уже спустя два дня в конференц-зале клубного офиса состоялась презентация беспрецедентного для Украины инновационного проекта – токенизации ФК "Динамо". Вслед за ведущими европейскими клубами "Барселоной", "Ювентусом", "Атлетико", "Ромой" динамовцы выпустят собственные токены и запустят собственную цифровую экономику – в партнерстве с американской компанией Moonwalk, которая имеет значительный опыт в сфере диджитализации спорта и успешные кейсы сотрудничества со спортивными клубами США.

Цель проекта – создание современной и удобной программы лояльности для болельщиков, предоставление им возможности участвовать в эксклюзивных акциях и важных пиар-мероприятиях клуба. Получать фан-токены, представляющие собой защищенные от подделок цифровые коды, можно, проявляя активность на страницах "Динамо" в соцсетях, участвуя в различных опросах и челленджах.

А потратить – на эксклюзивные изделия, изготовленные специально для владельцев токенов, раритетные коллекционные вещи, связанные с историей клуба и его игроками, допуск в скай-боксы, присутствие на встречах с футболистами, индивидуальные экскурсии и тому подобное.

Перечень возможностей, которые "Динамо" предложит токен-холдерам, будет постоянно расширяться. Кроме того, клуб ставит перед собой цель привлечь к программе своих спонсоров и партнеров. Таким образом, владельцы фан-токенов смогут обменять их на скидки, которые будут предоставлять фирмы-партнеры.

Сложно? Но давайте не забывать, что на дворе 2021 год 21-го века.

"Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис активно работает над тем, чтобы различные направления деятельности клуба были современными, интересными для зрителей и эффективными для команды, -– говорит первый вице-президент Виталий Сивков. – Поэтому в поле его зрения попали темы диджитализации и токенизации, над которыми мы начали работать.

За последние годы около 70 процентов билетов на футбольные матчи реализуются в режиме онлайн, и для посещения стадиона уже не нужен бумажный билет. Это пример того, как инновации входят в нашу жизнь и служат базой для того, чтобы мы шли дальше. Сегодня мы представляем технологии, которые еще на порядок выше и интереснее" (fcdynamo.kiev.ua, 28.01.21).

К слову, в этом ракурсе "Динамо" стало первым футбольным клубом не только в Украине, но и всей Восточной Европе.