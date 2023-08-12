Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн продолжит карьеру в "Баварии", сообщает официальный сайт мюнхенцев. Контракт с капитаном английской сборной заключен до 30 июня 2027 года. Кейн будет будет носить футболку с номером 9.

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По неофициальной информации чемпион Германии заплатил за форварда 100 млн евро плюс 20 млн бонусов. Кейн выступал в "Тоттенхэме" с 2009 года. За это время провел 435 матчей, забил 280 голов и совершил 64 голевых передачи.

"Добро пожаловать в Мюнхен, Гарри Кейн! Мы очень рады этому высококлассному новобранцу. Этот английский футболист не только укрепит "Баварию", но и станет настоящим активом для всей Бундеслиги", – заявил президент "Баварии" Герберт Хайнер.

"Это был долгий процесс, но мы счастливы, что Гарри наконец будет носить футболку мюнхенской "Баварии". Кейн с самого начала был игроком нашей абсолютной мечты. Он идеально подходит для нас и ДНК клуба с точки зрения как футбола, так и характера. Центральные нападающие мирового класса всегда были важным фактором, когда "Бавария" праздновала свои величайшие триумфы, и мы убеждены, что Кейн продолжит этот успех" – сказал генеральный директор ФК "Бавария" Ян-Кристиан Дризен.

Сам Кейн лаконично прокомментировал свой трансфер, отметив, что очень рад быть частью немецкой команды.

Отметим, что Гарри Кейн стал настоящим палачем сборной Украины. В четвертьфинале Евро-2020 Кейн сделал дубль, оформив разгром украинской команды, а 26 марта этого года Кейн принес победу во 2-м туре квалификации чемпионата Европы-2023.

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