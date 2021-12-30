Официально: одесский 'Черноморец' получил главного тренера

В четверг, 30 декабря, подтвердилась информация о назначении Романа Григорчука главным тренером "Черноморца". 56-летний уроженец Ивано-Франковской области второй раз возглавил одесскую команду.

Об этом сообщил официальный сайт "Черноморца". Григорчук подписал с клубом контракт на довольно длительный срок – три года. Ранее специалист уже работал в Одессе – в 2010-2014 годах.

"Я очень рад возвращению в дорогой для меня "Черноморец", в прекрасную Одессу и к любимым, невероятным болельщикам. У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе", – сказал Григорчук после заключения соглашения.

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Предыдущим местом работы Григорчука был "Шахтер" из Солигорска, с которым он становился чемпионом Беларуси в 2020 году. Также он тренировал запорожский "Металлург", латвийский "Вентспилс", азербайджанскую "Габалу", казахстанскую "Астану".

После 18 туров чемпионата Украины "Черноморец" занимает 13-е место среди 16 команд, набрав 14 очков. В последнее время с командой работал бывший наставник молодежного состава "Динамо" Юрий Мороз.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бенфика" Яремчука уволила главного тренера со скандалом.

Ранее Григорчук установил историческое достижение.