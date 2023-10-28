Один шанс на миллион. В чемпионате Италии случилось невероятное футбольное совпадение. Видео

Футболист сборной Италии Мануэль Локателли стал автором невероятного футбольного совпадения в Серии А. 25-летний хавбек отметился голом в один и тот же день с интервалом в 7 лет, при этом сделал это практически в одно и тоже время.

22 октября 2016 года на стадионе "Сан Сиро" Локателли, выступавший тогда за "Милан" принес своей команде победу над "Ювентусом", став автором единственного гола на 65-й минуте.

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В 2023-м Мануэль перешел в "Ювентус" и 22 октября на все том же "Сан Сиро" снова забил единственный гол в матче, расписавшись уже в воротах "Милана". Случилось это на 63-й минуте.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно защитник "Ювентуса" Федерико Гатти шокировал болельщиков фантастическим голом в свои ворота в 5-м туре Серии А. 25-летний футболист сборной Италии забил в гостевом матче против "Сассуоло".

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