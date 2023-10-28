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Один шанс на миллион. В чемпионате Италии случилось невероятное футбольное совпадение. Видео

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
3,5 т.
Один шанс на миллион. В чемпионате Италии случилось невероятное футбольное совпадение. Видео

Футболист сборной Италии Мануэль Локателли стал автором невероятного футбольного совпадения в Серии А. 25-летний хавбек отметился голом в один и тот же день с интервалом в 7 лет, при этом сделал это практически в одно и тоже время.

Один шанс на миллион. В чемпионате Италии случилось невероятное футбольное совпадение. Видео

22 октября 2016 года на стадионе "Сан Сиро" Локателли, выступавший тогда за "Милан" принес своей команде победу над "Ювентусом", став автором единственного гола на 65-й минуте.

Видео дня

В 2023-м Мануэль перешел в "Ювентус" и 22 октября на все том же "Сан Сиро" снова забил единственный гол в матче, расписавшись уже в воротах "Милана". Случилось это на 63-й минуте.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно защитник "Ювентуса" Федерико Гатти шокировал болельщиков фантастическим голом в свои ворота в 5-м туре Серии А. 25-летний футболист сборной Италии забил в гостевом матче против "Сассуоло".

Один шанс на миллион. В чемпионате Италии случилось невероятное футбольное совпадение. Видео

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