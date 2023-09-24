'Никогда такого не видел'. Футболист 'Ювентуса' забил 'автогол года' с 25 метров. Видео

Защитник "Ювентуса" Федерико Гатти отметился фантастическим голом в свои ворота в 5-м туре Серии А. 25-летний футболист сборной Италии оформил автогол в гостевом матче против "Сассуоло".

На последних секундах встречи игроки туринской команды в районе углового флажка получили право на свободный удар. Его исполнил голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсний, отдав поперечную передачу на Гатти.

Федерико оказался под прессингом и сразу вернул мяч вратарю, не посмотрев, что тот находится совсем не в рамке.

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Несмотря на то, что до ворот было метров 25, круглый снаряд спокойно вкатился в сетку. Окончательный счет 4:2 в пользу "Сассуоло".

В комментариях болельщики назвали этот момент "автоголом года". Многие были шокированы таким исходом встречи, отметив, что никогда подобного не видели.

В турнирной таблице Серии А "Ювентус" находится на 4-м месте с 10 баллами. "Сассуоло" идет 11-м (6 очков).

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