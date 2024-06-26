'Очень много хейта': чемпион мира дал прогноз на матч Украины и Бельгии на Евро-2024 и отметил Зинченко

Чемпион мира по гребле, байдарочник Иван Семыкин, который через месяц будет бороться за медали Олимпийских игр-2024, сейчас болеет за футбольную сборную Украины и считает, что победа над Словакией (2:1) создала для команды Реброва возможность выйти в плей-офф. И учитывая предварительные результаты в группе Е, у "сине-желтых" есть шансы переиграть Бельгию.

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В комментарии OBOZ.UA Семыкин отметил, что не стоило так критиковать украинскую сборную после провала в стартовом поединке Евро-2024 с Румынией (0:3).

"После матча с Румынией очень много хейта пошло в сторону наших футболистов. Но я не разделяю этот хейт, потому что знаю, что такое спорт, я знаю, что это бывает. Я знаю, что ребята работают, каждый день тренируются и тренируются тяжело. Но бывают провалы. И матч со Словакией показал, в принципе, что ребята готовы, и создал им шансы на выход из группы", – отметил Иван.

"Поэтому я им желаю успеха, желаю выходить из группы и мы за них, конечно, болеем. Какой прогноз на Бельгию? Если смотреть на то, что она проиграла Словакии, а Украина ее переиграла, то прогноз, в принципе, хороший. Я думаю, что наши ребята смогут выдать классную игру и победить", – считает Иван.

А вот из нынешнего состава команды Сергея Реброва гребцу больше всего импонирует защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, несмотря на не очень удачный клубный сезон.

"Он – небольшой парень, как для футбола. Но, я понимаю, сколько сил нужно приложить, чтобы выйти на такой уровень игры", – объяснил чемпион мира.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как болеют за сборную Украины на Евро-2024 олимпийские призерки и кто им больше нравится из наших футболистов.

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