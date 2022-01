'Нужно отказаться': Шевченко оценил недобор очков в матче 'Дженоа' с 'Сассуоло'

Главный тренер итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко не стал делать трагедии из того, что его подопечным не удалось удержать победный счет в матче чемпионата Италии с "Сассуоло" (1:1). Более того, украинский наставник похвалил команду.

Слова специалиста в интервью телеканалу Sky Italia приводит итальянский сайт TuttoMercatoWeb.

"Мне понравился настрой команды, было важно вернуться домой с очками. "Сассуоло" играет очень хорошо, организованно. Нам было непросто, но ребята боролись и выложились на 110%.

Мы отказались от атак, сделав акцент на защиту. Сейчас нам нужно от чего-то отказываться, чтобы собрать очки там, где можем.

Хефти [новичок из Швейцарии] хорошо действовал в первом тайме, затем подустал, и мы его заменили. Ему нужно время для акклиматизации и тренировки.

Система игры зависит от набора игроков. На данный момент я не могу выставить схему 4-3-3: для этого нужны другие, более квалифицированные футболисты", – порассуждал Шева.

Также по поводу трансферов он заметил, что работает с теми, кто есть под рукой, и доволен их отношением к делу. А вопросы приобретения новых футболистов решает руководство клуба. Тренер лишь называет позицию, которую хочет усилить.

Un buon punto in trasferta per iniziare il nuovo anno. Bravi ragazzi 👏🏻🔴🔵



A good point away to start the new year. Good job guys 👏🏻🔴🔵 #SassuoloGenoa @GenoaCFC @SerieA pic.twitter.com/oEkl5SOAH1