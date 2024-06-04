Нули со значком плюс. Тактический обзор ничьей Украины в товарняке против Германии

Вчера Украина провела первый матч в рамках подготовки к Евро. Спарринг против Германии показал интересные тактические ходы, подстроки и эксперименты Реброва. Игра завершилась 0:0, но это тот случай, когда сухой счет отнюдь не о сухой игре. OBOZ.UA рассказывает обо всех тактических тонкостях и как сборная Украины адаптировалась под сложного соперника.

Стартовые составы

В обеих сборных подготовка состава проходила с учетом того, что многие игроки были недавно задействованы до решающих матчей – тот же Лунин не выходил из-за празднования победы "Реала" в ЛЧ. Ребров для первого спарринга выбрал Степаненко, Яремчука, Забарного, Цыганкова и Мудрика. Германия собирала лучших из доступных. Несмотря на отсутствие Рюдигера и Крооса, для старта нашлась хорошая одиннадцатка: Гроос, Гаверц, Мусиала, Гюндоган и Вирц.

Первый тайм. 0:0 – вполне закономерный результат

Ожидаемо немцы забрали инициативу себе. Давление в центре поля продолжалось активностью преимущественно налево, пытаясь продавить зону Конопли и Забарного. Создалось такое впечатление, что вчера Украина отрабатывала контроль поля без владения, чтобы понять, как будет выглядеть отечественный автобус. Приятно было видеть заряженность: даже без мяча каждый игрок играл роль для обороны и страховали друг друга. И чем критичнее было наступление Бундестим, тем плотнее становились редуты желто-синих.

В этом контексте, безусловно, привлек внимание эксперимент с защитой: против сильного состава Ребров сразу решил играть в три центрбэка с активными ролями латералов. Во время обороны наши закрывались в 5-4-1, обрезая возможности для Мусиалы или Хаверца явиться за их спинами и получить пас. Приятно, что защитники играли до последнего: привозили много угловых, но не давали ударить из удобной точки.

А что немцы? На трибуны пришли десятки тысяч зрителей в ожидании того, что Германия готова вернуть себе имя на домашнем Евро. Весь первый тайм они играли по широкому флангу, постоянно ища пространство. И как же мощна эта сборная впереди: Миттельштадт с неожиданным ударом; Мусиала с коротким пасом; высокая позиция Киммиха; Вирц, у которого будто не было изнурительного сезона за "Байер". 30 минут понадобилось, чтобы привыкнуть к украинскому автобусу – и начали возникать опасные моменты у ворот Трубина.

Хотя в защите мы держались, в атаке возникали вопросы готовности. Не вошел в игру Зинченко – много пасов, опасных для своих, запоздалый выбор позиции. До удара не доходило почти весь тайм: за 45 минут его смог решиться только Яремчук, другие ждали лучшей позиции. Еще был дальний удар Степаненко - это все, что можно вспомнить из активности издалека. В остальном следовало перестать бояться. Активная роль Цыганкова помогала Украине прессинговать на чужой половине – и теперь нужно было экспериментировать с атакой. Особо конвертировать скорость Мудрика в результативные передачи на последней трети.

Второй тайм. Спасение заменами

Во втором тайме ничего не изменилось: Украина играла вторым номером, а лидерство Германии только прогрессировало. Их присутствие у нашего уголовного стало постоянным, защита получила испытания постоянными разрезными ремнями или тосовками игроков впереди. В таких условиях старая схема защиты уже не работала. Очень низкие позиции стали проблемой, ведь вплотную к пятерке в последней линии располагались четыре полузащитника. На второй темп или прострел с фланга некому было реагировать, а Киммих или Мусиала подстерегали на такой момент почти весь второй тайм.

Роль Трубина росла с каждой минутой, ведь каждые пять минут он делал сногсшибательный сейв. Бундестим наращивало количество забросов и навесов, где не успевали даже Забарный и Сваток. Ужасающая точность немцев сохраняла счет ничейным, но и наш вратарь фантастически останавливал опасные удары. Но во время этого нашествия сборная Украины внезапно раскрыла проблему Германии: соперник не натренировал противодействие контратакам. Антон и Та прекрасно закрывают ворота во время долгих продвижений, а вот на стремительных выбегах случались провалы. Мудрик имел по моменту на каждый тайм, где играла именно его скорость – и словно хотел сам отличиться, не ища адресатов. Оба раза самоуверенность помешала выкатить на свободного Яремчука или Цыганкова.

Финальные 20 минут сменили все: начали работать многочисленные замены с обеих сторон. У нас получились Довбык, Зубков, Ярмоленко, Судаков; у немцев появились Мюллер, Павлович, Кох, Ундав, а также – сверхактивный Байер. Особенно активны были украинцы налево - Украина продолжила свои попытки с помощью Зубкова, который и сам простреливал, и разные пасы выдавал. 32 минуты давления второго тайма желто-синие выстояли и получили наконец-то время планировать свои атаки из-за свежих игроков. То, что немцы не смогли реализовать многочисленные собственные моменты – безусловная заслуга Трубина, но во многих моментах подчищали также Забарный, Конопля и Степаненко.

Ребров прекрасно срегировал заменами, усилив среднюю линию, из-за чего останавливать соперника удалось раньше. Защита получила больше возможностей выбирать более точные позиции, а нападающие чаще держали мяч. Отсюда момент Ярмоленко, Довбика, Цыганкова и Зубкова. В этом матче Украина не только снова попробовала схему на три центрбэка. Мы увидели, что появилась организованная и гибкая оборона. Да, есть свои проблемы – перегруженная, она не может постоянно работать качественно. Но если сбалансировать взаимодействие между линиями – все получится.

0:0 – классный матч завершается закономерной ничьей. Украина точно не заслужила пропустить, а впереди нам не повезло. Немцам тоже есть о чем подумать – если они и дальше будут так тратить многочисленные моменты, то даже полуфинал на Евро не светит. Следующая игра – 7 июня против Польши.